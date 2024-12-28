Алек Болдуин сфотографировался с женой и семью детьми у елки

Хилария Болдуин в личном блоге опубликовала семейное фото, которое было сделано на Рождество. На снимке она запечатлена со своим мужем, актером Алеком Болдуином, и их семью детьми: 11-летней Кармен, девятилетним Рафаэлем, восьмилетним Леонардо, шестилетним Ромео, четырехлетним Эдуардо, трехлетней Марией и двухлетней Иларией.
Хилария и дети надели красно-черные клетчатые пижамы, а Болдуин облачился во все черное. Он держал на руках свою дочь Марию, которая радостно улыбалась. Семья голливудского актера позировала на фоне праздничной елки.
«Счастливого Рождества и много любви вам всем», — написала Хилария.
Также она показала, как ее супруг катался на ватрушах со снежных горок с детьми.
Напомним, Алек Болдуин познакомился со своей женой в феврале 2011 года, а спустя полтора года они сыграли свадьбу. Супруги воспитывают семерых детей. У Болдуина также есть дочь Айрленд, которая родилась в браке с Ким Бейсингер.
Накануне стало известно, что уголовное дело против Алека Болдуина окончательно закрыто. В 2021 году на съемках фильма «Ржавчина» произошла трагедия. Тогда Болдуин произвел несколько выстрелов, которые попали в оператора Галину Хатчинс. Оказалось, что патроны были боевыми, а не холостыми. В результате актера обвинили в непредумышленном убийстве.