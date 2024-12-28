Алек Болдуин сфотографировался с женой и семью детьми у елки

Накануне стало известно, что уголовное дело против Алека Болдуина окончательно закрыто. В 2021 году на съемках фильма «Ржавчина» произошла трагедия. Тогда Болдуин произвел несколько выстрелов, которые попали в оператора Галину Хатчинс. Оказалось, что патроны были боевыми, а не холостыми. В результате актера обвинили в непредумышленном убийстве.