С лапками, но без фантазии: каким получился новый «Волшебник Изумрудного города»

Игорь Волошин — интересный режиссер: кажется, нет ничего, за что бы он ни взялся. Психоделическое молодежное кино, социальная драма, хоррор, как бы существующий в рамках феминистского дискурса, байопик плакатного характера («Повелитель ветра»). Три года назад кинематографист даже попытался расширить кругозор отечественной аудитории, познакомив ее с новым жанром «джалло» («Одержимая»). Впрочем, за что бы Волошин ни брался, у него все получается так себе — без нерва, без фантазии, без изюминки.