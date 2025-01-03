С лапками, но без фантазии: каким получился новый «Волшебник Изумрудного города»

О чем фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»
Маленькая Элли едет на отдых с мамой и папой, но предпочитает проводить время, уткнувшись в экран мобильника, а не разглядывать природу за окном. В результате ссоры с родителями девочка и ее пес Тото оказываются в фургоне, прицепленном к авто; невесть откуда взявшийся смерч поднимает прицеп и уносит в магический мир.
Чтобы вернуться домой, Элли придется пройти через целую страну, населенную сказочными (и не всегда доброжелательными) существами, собрать трех нуждающихся в помощи друзей и вместе с ними добраться до столицы — Изумрудного города, где живет способный выполнить любое желание волшебник Гудвин.
Зачем смотреть
Вопрос, которым наверняка задается значительная часть аудитории после просмотра трейлеров «Волшебника Изумрудного города»: компьютерный Трусливый Лев действительно удался, или в рекламных роликах просто по традиции собрали все самые яркие моменты? Ответ — однозначно удался: компьютерный зверь классно смотрится, довольно убедительно двигается, а иногда еще и демонстрирует эмоции.
CGI-специалисты, работавшие над фильмом, вообще потрудились на славу. Ранее такими детализированными фонами, пожалуй, не мог похвастаться ни один отечественный фильм (по крайней мере, из категории детских).
Отдельного комплимента заслуживает джек-рассел-терьер, сыгравший Тото. Его, конечно, тоже подретушировали с помощью графики (псу, в частности, приходится говорить, и он время от времени напоминает окружающим, что предпочитает более солидное имя Тотоний), но и без компьютерного вмешательства он выглядит самым живым, естественным и веселым участником событий.
Почему можно не смотреть
Игорь Волошин — интересный режиссер: кажется, нет ничего, за что бы он ни взялся. Психоделическое молодежное кино, социальная драма, хоррор, как бы существующий в рамках феминистского дискурса, байопик плакатного характера («Повелитель ветра»). Три года назад кинематографист даже попытался расширить кругозор отечественной аудитории, познакомив ее с новым жанром «джалло» («Одержимая»). Впрочем, за что бы Волошин ни брался, у него все получается так себе — без нерва, без фантазии, без изюминки.
«Волшебник» — не исключение: Волошин и авторы сценария слишком бережно обращаются с текстом Волкова (который, напомним, является пересказом книги Баума). Ни продакт-плейсмент «Европы Плюс», ни гаджет в руках Элли, ни фраза «У меня лапки» в исполнении Тото (пес регулярно повторяет эту реплику, будто надеется, что она и его превратит в мем) не делают картину ни свежее, ни современнее.
Волошин весьма аккуратен и по отношению к подготовленным CGI-департаментом бэкграундам — будто боится, что эти проработанные задники могут развалиться на пиксели, если их задеть. В итоге создается ощущение, что роскошные, но по большей части статичные фоны существуют в кадре отдельно от персонажей. Экшен тоже не удался. В фильме есть всего две соответствующие сцены: одна реализована с помощью практических спецэффектов и заставляет вспомнить неуклюжие схватки со сказочными злодеями из советских детских фильмов, вторая почти полностью нарисована на компьютере и выглядит как невнятное месиво.
Напоследок стоит отметить, что «Волшебник» обрывается даже не на полуслове, а примерно на трети: предполагается, что за фильмом последуют два сиквела, их премьеры запланированы на 2026 и 2027 годы, — интересно, как кинематографисты собираются объяснить возрастные изменения, которые наверняка произойдут с сыгравшей Элли Екатериной Червовой). Более того, появление на экране Урфина Джюса (Волков представил его читателям только во второй книге цикла) указывает на желание авторов пойти дальше и вырастить из «Волшебника» новую кинофраншизу.