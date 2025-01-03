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С лапками, но без фантазии: каким получился новый «Волшебник Изумрудного города»

На экранах – семейное фэнтези об Элли, Тотошке, Трусливом Льве и других героях сказки Волкова. О том, почему этому визуально роскошному фильму тоже не помешала бы смелость, читайте в обзоре Кино Mail

О чем фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»

Маленькая Элли едет на отдых с мамой и папой, но предпочитает проводить время, уткнувшись в экран мобильника, а не разглядывать природу за окном. В результате ссоры с родителями девочка и ее пес Тото оказываются в фургоне, прицепленном к авто; невесть откуда взявшийся смерч поднимает прицеп и уносит в магический мир.

Чтобы вернуться домой, Элли придется пройти через целую страну, населенную сказочными (и не всегда доброжелательными) существами, собрать трех нуждающихся в помощи друзей и вместе с ними добраться до столицы — Изумрудного города, где живет способный выполнить любое желание волшебник Гудвин.

Зачем смотреть

Кадр из фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»
Кадр из фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»

Вопрос, которым наверняка задается значительная часть аудитории после просмотра трейлеров «Волшебника Изумрудного города»: компьютерный Трусливый Лев действительно удался, или в рекламных роликах просто по традиции собрали все самые яркие моменты? Ответ — однозначно удался: компьютерный зверь классно смотрится, довольно убедительно двигается, а иногда еще и демонстрирует эмоции.

CGI-специалисты, работавшие над фильмом, вообще потрудились на славу. Ранее такими детализированными фонами, пожалуй, не мог похвастаться ни один отечественный фильм (по крайней мере, из категории детских).

Отдельного комплимента заслуживает джек-рассел-терьер, сыгравший Тото. Его, конечно, тоже подретушировали с помощью графики (псу, в частности, приходится говорить, и он время от времени напоминает окружающим, что предпочитает более солидное имя Тотоний), но и без компьютерного вмешательства он выглядит самым живым, естественным и веселым участником событий.

Почему можно не смотреть

Кадр из фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»
Кадр из фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»

Игорь Волошин — интересный режиссер: кажется, нет ничего, за что бы он ни взялся. Психоделическое молодежное кино, социальная драма, хоррор, как бы существующий в рамках феминистского дискурса, байопик плакатного характера («Повелитель ветра»). Три года назад кинематографист даже попытался расширить кругозор отечественной аудитории, познакомив ее с новым жанром «джалло» («Одержимая»). Впрочем, за что бы Волошин ни брался, у него все получается так себе — без нерва, без фантазии, без изюминки.

«Волшебник» — не исключение: Волошин и авторы сценария слишком бережно обращаются с текстом Волкова (который, напомним, является пересказом книги Баума). Ни продакт-плейсмент «Европы Плюс», ни гаджет в руках Элли, ни фраза «У меня лапки» в исполнении Тото (пес регулярно повторяет эту реплику, будто надеется, что она и его превратит в мем) не делают картину ни свежее, ни современнее.

Волошин весьма аккуратен и по отношению к подготовленным CGI-департаментом бэкграундам — будто боится, что эти проработанные задники могут развалиться на пиксели, если их задеть. В итоге создается ощущение, что роскошные, но по большей части статичные фоны существуют в кадре отдельно от персонажей. Экшен тоже не удался. В фильме есть всего две соответствующие сцены: одна реализована с помощью практических спецэффектов и заставляет вспомнить неуклюжие схватки со сказочными злодеями из советских детских фильмов, вторая почти полностью нарисована на компьютере и выглядит как невнятное месиво.

Напоследок стоит отметить, что «Волшебник» обрывается даже не на полуслове, а примерно на трети: предполагается, что за фильмом последуют два сиквела, их премьеры запланированы на 2026 и 2027 годы, — интересно, как кинематографисты собираются объяснить возрастные изменения, которые наверняка произойдут с сыгравшей Элли Екатериной Червовой). Более того, появление на экране Урфина Джюса (Волков представил его читателям только во второй книге цикла) указывает на желание авторов пойти дальше и вырастить из «Волшебника» новую кинофраншизу.