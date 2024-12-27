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Жена Ивана Янковского распродает гардероб за миллион рублей

Актриса Диана Пожарская решила продать вещи из личного гардероба
Диана Пожарская
Диана Пожарская

Жена Ивана Янковского, актриса Диана Пожарская, выставила на продажу гардероб за 1 миллион рублей. Об этом сообщает «Звездач».

Пожарская решила продать 36 вещей из своего гардероба. Самая дорогая из них — сумка стоимостью 283 тысячи 900 рублей. А полная сумма за все вещи составила 1 миллион 375 тысяч рублей.

Диана Пожарская и Иван Янковский скрывали свои отношения — слухи об их романе появились еще в 2020 году, но пара ничего не комментировала. Артисты втайне расписались 17 февраля 2021 года, а рассказали об этом поклонникам только спустя год — супруги опубликовали в соцсетях фото с обручальными кольцами и поздравили друг друга с праздником. Актер растит сына вместе с Дианой Пожарской. Супруги назвали ребенка в честь его прадедушки народного артиста СССР Олега Янковского.

В конце октября Иван Янковский впервые за долгое время вышел на публику с Дианой Пожарской. Они посетили премьеру сериала «Преступление и наказание» — экранизации романа Федора Достоевского.

Ранее Диана Пожарская опубликовала фото с сестрой Аленой.