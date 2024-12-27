Жена Ивана Янковского распродает гардероб за миллион рублей

Жена Ивана Янковского, актриса Диана Пожарская, выставила на продажу гардероб за 1 миллион рублей. Об этом сообщает «Звездач».
Пожарская решила продать 36 вещей из своего гардероба. Самая дорогая из них — сумка стоимостью 283 тысячи 900 рублей. А полная сумма за все вещи составила 1 миллион 375 тысяч рублей.
Диана Пожарская и Иван Янковский скрывали свои отношения — слухи об их романе появились еще в 2020 году, но пара ничего не комментировала. Артисты втайне расписались 17 февраля 2021 года, а рассказали об этом поклонникам только спустя год — супруги опубликовали в соцсетях фото с обручальными кольцами и поздравили друг друга с праздником. Актер растит сына вместе с Дианой Пожарской. Супруги назвали ребенка в честь его прадедушки народного артиста СССР Олега Янковского.
В конце октября Иван Янковский впервые за долгое время вышел на публику с Дианой Пожарской. Они посетили премьеру сериала «Преступление и наказание» — экранизации романа Федора Достоевского.
Ранее Диана Пожарская опубликовала фото с сестрой Аленой.