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Звезда «Тора» Крис Хемсворт снялся с женой и тремя детьми в одинаковых пижамах

Актриса Эльза Патаки показала рождественское фото с мужем и детьми
Звезда «Тора» Крис Хемсворт снялся с женой и тремя детьми в одинаковых пижамах
Звезда «Тора» Крис Хемсворт снялся с женой и тремя детьми в одинаковых пижамахИсточник: Газета.Ru

Звезда «Тора» Крис Хемсворт снялся с женой и тремя детьми в одинаковых пижамах. Супруга актера Эльза Патаки поделилась в соцсетях редким семейным фото, не скрывая лица дочери и сыновей.

«Надеюсь, у вас было отличное Рождество», — написала артистка.

Супруги женаты с 2010 года. В 2011 году они впервые стали родителями. У пары появилась дочь, которую они назвали Индия Роуз. В 2013 году стало известно о новой беременности Патаки. Хемсворт публично сообщил, что они ждут рождения близнецов. И в марте 2014 года у них появились мальчики, которым дали имена Тристан и Саша. Супруги недавно перестали скрывать детей и начали выходить с ними в свет.

В 2022 году актер узнал, что генетически предрасположен к развитию болезни Альцгеймера. По словам артиста, после этого он стал больше времени уделять семье. Хемсворт также начал внимательнее относиться к своему здоровью и медитировать. Звезда «Тора» снизил количество силовых тренировок, чтобы не перегружать организм, и наладил режим сна и бодрствования, учитывая рекомендации врачей.

Ранее актриса Светлана Иванова впервые снялась с двумя дочерьми для обложки журнала.