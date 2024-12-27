Актриса Светлана Иванова впервые снялась с двумя дочерьми для обложки журнала. Звезда позировала вместе с 12-летней Полиной и 6-летней Мирой. Артистка показала подписчикам в соцсетях фото, которое украсило новый выпуск «Ok!».
«Мои девочки — как два космоса», — отметила знаменитость в интервью.
Поклонники Ивановой впервые увидели лицо ее младшего ребенка. Актриса публиковала в личном блоге фото Миры, но всегда снимала ее со спины, и только сейчас перестала скрывать дочь.
Артистка воспитывает двоих детей от режиссера Джаника Файзиева, с которым состоит в отношениях с 2011 года. Они познакомились на съемках фильма «Август. Восьмого», а через четыре года об их романе стало известно поклонникам.
Иванова отмечала в интервью Меньшовой, что ее не пугал собственный статус, но она переживала за возлюбленного и его близких, которым принесло боль публичное обсуждение их семейной ситуации. Продюсер на тот момент был женат на актрисе Лине Эспли и растил двоих детей.
В 2020 году появились слухи, что Иванова официально вышла замуж за Файзиева, и позже звезда подтвердила эту информацию в соцсетях, отметив, что не собиралась афишировать перемены в жизни.