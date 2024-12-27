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Елизавета Боярская впервые показала лицо младшего сына от Максима Матвеева

Актриса поделилась редкими кадрами с сыном, не скрывая его лица
Елизавета Боярская впервые показала лицо младшего сына от звезды «Триггера»
Елизавета Боярская впервые показала лицо младшего сына от звезды «Триггера»Источник: Газета.Ru

Актриса Елизавета Боярская впервые показала лицо сына от звезды «Триггера» Максима Матвеева. Артистка рассказала, что пришла с семьей на спектакль с участием отца, и поделилась кадрами с младшим ребенком в соцсетях.

«Вчера дети впервые увидели дедушку на сцене родного театра Ленсовета! Мы счастливы. С днем рождения, любимый папочка», — отметила знаменитость.

Актриса сидела с шестилетним Григорием в ложе, а ее старший сын Андрей смотрел на выступление деда из партера. После спектакля в театре собрались самые близкие друзья, коллеги и родственники Михаила Боярского, чтобы поздравить его с 75-летием.

Звезда с 2010 года замужем за Матвеевым. Пара познакомилась на пробах фильма «Не скажу». Артистка признавалась, что влюбилась в мужа с первого взгляда. У актера при встрече не возникло таких чувств — тогда он был женат на коллеге Яне Сексте. Однако во время съемок у них завязался роман, и в 2009 году Матвеев развелся с супругой, а через год официально зарегистрировал отношения с Боярской. Артисты официально зарегистрировали отношения в день рождения Максима 28 июля 2010 года. Звезда «Триггера» объяснял, что в тот момент просто совпали их рабочие графики и они смогли расписаться.

Ранее Боярская показала трогательные фото с отцом.