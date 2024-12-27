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Стали известны подробности третьего сезона «Игры в кальмара»

Режиссер «Игры в кальмара» Хван Дон Хек раскрыл подробности третьего сезона

Режиссер и сценарист хитового южнокорейского сериала «Игра в кальмара», который выходит эксклюзивно на Netflix, Хван Дон Хек рассказал о работе над третьим сезоном проекта. Его слова передает издание Variety.

По словам шоураннера, третий сезон сериала точно станет завершающим. Хван Дон Хек признался, что очень устал во время работы над своим главным творением. Помимо основного сериала, он также занимается одноименным реалити-шоу и англоязычной адаптацией от культового режиссера Дэвида Финчера.

«Я так измучен. Я очень сильно устал от этого проекта. Можно сказать, что меня уже тошнит от “Игры в кальмара”», — признался постановщик.

Хван Дон Хек сообщил, что премьера финала шоу запланирована на 2025 год, как и выход других проектов внутри вселенной «Игры в кальмара». На данный момент известно, что большая часть запланированных сцен уже снята и находится на стадии постпродакшена.

Второй сезон нашумевшего сериала вышел в онлайн-кинотеатре 26 декабря 2024 года. Сюжет продолжает историю главного героя первого сезона Сон Ки Хуна, который вернется в игру, чтобы разрушить ее изнутри. Действие развернется спустя три года после событий первой части.

Кадр из сериала «Игра в кальмара»
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Ранее режиссер «Игры в кальмара» признался в съемках сериала только ради денег.