Тодоренко о своей роли в «Небриллиантовой руке»: «Со Светличной не сравнится»

«Конечно, у меня был определенный момент внутреннего сопротивления, хотя я встала в кадр и отработала так, как требовали режиссеры. Впрочем, интимной или постельной сцены в фильме нет, а там, где есть эротический характер, снимались дублеры», — поделилась она.