15-летняя Анна Пересильд сообщила о расставании со звездой «Слова пацана»

Напомним, Анна Пересильд и Ярослав Могильников познакомились на съемках сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова. В 2024 году пару стали замечать вместе, а новости об их романе появились после того, как юных актеров засняли вместе на фестивале «Новый сезон» в Сочи. Однако молодые люди не спешили раскрывать подробности своих отношений.