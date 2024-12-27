15-летняя Анна Пересильд сообщила о расставании со звездой «Слова пацана»

Анна Пересильд впервые прокомментировала новости о романе с 16-летним Ярославом Могильниковым. 15-летняя актриса подтвердила, что у них были романтические отношения, а также сообщила, что они со звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» приняли решение расстаться.
«Мы с Яриком больше не вместе. Мы остались в хороших отношениях, так как ценим друг друга. Попрошу СМИ и нашу аудиторию оставить нас в покое и не задавать лишних вопросов. Спасибо», — написала актриса в личном блоге.
Напомним, Анна Пересильд и Ярослав Могильников познакомились на съемках сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова. В 2024 году пару стали замечать вместе, а новости об их романе появились после того, как юных актеров засняли вместе на фестивале «Новый сезон» в Сочи. Однако молодые люди не спешили раскрывать подробности своих отношений.
Ранее Могильников говорил, что пережил непростое расставание с девушкой, которая предала его.