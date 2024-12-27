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Леонардо ДиКаприо попал в объективы папарацци на свидании с 26-летней моделью

Уличные фотографы сняли 50-летнего артиста в компании 26-летней макененщицы в Лос-Анджелесе
Леонардо ДиКаприо и Виттория Черетти
Леонардо ДиКаприо и Виттория ЧереттиИсточник: Legion-Media.ru

Актер Леонардо ДиКаприо попал в объективы папарацци на свидании с итальянской супермоделью Витторией Черетти. Соответствующие кадры публикует Page Six.

Уличные фотографы сняли 50-летнего артиста в компании 26-летней макененщицы в Лос-Анджелесе. По данным издания, пара направлялась на рождественский ужин в знаменитый отель Chateau Marmont.

Для данного случая ДиКаприо надел штаны, куртку-бомбер и футболку, дополнил образ кепкой и цепью. В то же время его избранница выбрала черную рубашку, пальто и свободные джинсы.

Ранее Леонардо ДиКаприо был замечен на прогулке со своим отцом и актером Алем Пачино.