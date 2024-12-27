Боярская показала трогательные фото с отцом: «Мастер спорта по игре с внуками»

Елизавета Боярская в личном блоге опубликовала несколько семейных кадров в честь юбилея своего отца — 26 декабря Михаилу Боярскому исполнилось 75 лет. Первое фото было сделано, когда актриса была еще совсем маленькой.
«Моему любимому папочке сегодня 75 лет. Папочка, с днем рождения! Я желаю тебе здоровья, бодрости, строить планы, придумывать желания и стремиться к их осуществлению! Любовью и заботой мы тебя окутаем с ног до головы! Мы тебя очень любим!» — обратилась звезда к отцу.
Также 39-летняя актриса рассказала об идеальном семейном вечере, который они обычно проводят на даче. Она отметила, что отец всегда надевает старый свитер и смешные тапочки, а потом начинает разжигать костер, подбрасывая в огонь страницы газет и журналов.
Рядом с Михаилом Сергеевичем всегда бегают внуки — Андрей и Григорий, рожденные в браке его дочери с Максимом Матвеевым. По словам Боярской, такую идиллическую картину порой нарушают звонки на мобильный телефон ее отца. Актриса признается, что родитель в такие моменты всегда сердится и сбрасывает звонок, потому что так и не научился отключать звук на своем кнопочном телефоне.
«Папа любуется детьми, дети с радостью включают в игру деда, дед с легкостью и азартом включается! Папа — мастер спорта по игре с внуками и выдумыванию рассказов. Потом мама приносит нанизанный на шампуры шашлык и зовет нас всех в дом. Мы с мамой быстро накрываем стол. Посуда вся разная, собранная со всех поколений нашей семьи. На столе все, что любит папа: лук, вареная картошка, черный хлеб, крупная соль, нарезанные овощи, колбаса, аджика», — рассказала Боярская.
«И так хорошо, и такое счастье», — описала актриса эмоции от семейных посиделок.
Напомним, Михаил Боярский 47 лет живет в браке с актрисой Ларисой Луппиан. Помимо Елизаветы, они воспитали еще сына Сергея Боярского. У Михаила Боярского на данный момент шесть внуков.