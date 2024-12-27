Боярская показала трогательные фото с отцом: «Мастер спорта по игре с внуками»

Рядом с Михаилом Сергеевичем всегда бегают внуки — Андрей и Григорий, рожденные в браке его дочери с Максимом Матвеевым. По словам Боярской, такую идиллическую картину порой нарушают звонки на мобильный телефон ее отца. Актриса признается, что родитель в такие моменты всегда сердится и сбрасывает звонок, потому что так и не научился отключать звук на своем кнопочном телефоне.