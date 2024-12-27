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Звезда «Триггера» пил успокоительное перед съемками с Моникой Беллуччи

Даниил Воробьев признался, что ему оказалось психологически сложно работать с артисткой из-за ее большого бэкграунда в кино
Даниил Воробьев
Даниил Воробьев

Актер Даниил Воробьев вспомнил на шоу «ОК на связи!», что пил успокоительное перед съемками в сериале «Ривьера» с итальянской актрисой Моникой Беллуччи.

Воробьеву оказалось психологически сложно работать с артисткой из-за ее большого бэкграунда в кино. Он не знал, как реагировать, «очень сильно волновался» и не справлялся ментально, поэтому решил помочь себе успокоительным.

«И вот я вот в таком состоянии — как бы все, штиль, все круто и вообще все нравится. Моника Беллуччи. Да хоть ДиКаприо — вообще ровно», — раскрыл артист.

Также актер признался, что общение на площадке — главное отличие между работой за рубежом и в России.

«Там все-таки есть такой момент — это friendly-настроенные люди. Изначально ты молодец, изначально. Даже если это неправда. <…> У нас — по чесноку», — признался он.

В апреле Воробьев рассказывал, что ему понравилось работать с Беллуччи. Он называл артистку обычной женщиной — «курящей, говорящей и понимающей юмор». Актер раскрывал, что от знаменитости исходит «абсолютно женская энергия».