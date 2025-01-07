Казалось, что после фильма Тодда Хейнса «Меня там нет», в котором образ неуловимого и многоликого Боба Дилана в разные периоды его жизни воплотили сразу несколько актеров, любой классический байопик о легенде американского фолка будет выглядеть слишком банальным. «Никому не известный» действительно близок к традиционной биографической драме, однако Джеймсу Мэнголду удается избежать ловушек комплиментарного кино. Тимоти Шаламе не старается «изобразить» Дилана, его герой — отражение той сложности и неоднозначности, даже жестокости, живущих в гении, которому суждено опередить свое время.