«Муфаса: Король Лев»
Озорная Киара, дочь короля Симбы и Налы, не дает покоя ни родителям, ни старому Рафики. Чтобы угомонить дитя, мудрый мандрил рассказывает маленькой львице о ее великом дедушке. Оставшись сиротой еще в детстве, Муфаса встречает льва по имени Така — наследника королевской династии (который в будущем получит прозвище Шрам). Их крепкая дружба оборачивается серьезными испытаниями для обоих.
Как и компьютерный ремейк оригинального мультфильма, «Муфаса: Король Лев» впечатляет невероятно детализированной прорисовкой мира. Живописнейшие виды саванны, колышущиеся травинки, брызги капель на звериной шкуре, крупные планы грустных львиных глаз — каждый кадр позволяет увидеть, какая трудоемкая работа была проделана художниками-аниматорами. Создатели поработали и над тем, чтобы снизить эффект зловещей долины и добавить эмоциональной глубины фотореалистичным героям.
Есть моменты, когда в этом насквозь продюсерском кино улавливается авторское видение режиссера «Лунного света» Барри Дженкинса — и все же, картине отчаянно не достает той душевной составляющей, которая вызывала мурашки и заставляла трепетать от красоты и величия животного царства тридцать лет назад.
«Соник 3 в кино»
В новом фильме по культовой видеоигре от SEGA Соник, Наклз и Тейлз объединяются перед лицом новой опасности. Их противник — загадочный Шэдоу, обладающий невиданной силой. Чтобы противостоять могущественному врагу и спасти планету, команда Соника обращается за помощью к Доктору Роботнику.
Неожиданно для всех «Соник 3 в кино» уже называют лучшим фильмом в трилогии, отмечая усовершенствованную графику и антагониста с индивидуальностью. Мало того, что ежа Шэдоу наделили драматичной историей и эффектной внешностью, так еще и говорит он завораживающим голосом Киану Ривза. Среди других бонусов фильма — Джим Керри появляется здесь сразу в двух образах, играя безумного ученого Иво Роботника и его дедушку Джеральда.
«Носферату»
1838 год. Неопытный юрист Томас Хаттер из вымышленного немецкого городка Висборг отправляется в Трансильванию, где его ждет таинственный граф Орлок, решивший прикупить недвижимость неподалеку от дома самого Хаттера. Когда Орлок замечает фотографию молодой жены Томаса, Эллен, та немедленно становится объектом его вожделения. Граф проникает в сны Эллен, пробуждая в ней страсть и одолевая соблазнами. Томас должен спасти любимую от вампирских посягательств. А в это время подвалы Висборга уже заполняют крысы…
Режиссером «Носферату» выступил Роберт Эггерс, постановщик «Ведьмы» и «Маяка», и более подходящей кандидатуры для переосмысления главного вампирского романа в истории придумать сложно. Эггерсу удалась гипнотизирующая атмосфера викторианской готики, насыщенная фактурными деталями, пропитанная запахами сырости, гнили и страха. Снятая в приглушенных тонах, с потрясающими костюмами и декорациями, лента то и дело отсылает к немому шедевру Фридриха Мурнау. Билл Скарсгард безупречно инфернален, а Лили-Роуз Депп, бьющаяся в конвульсиях, срывает с себя одежду вместе с ярлыком непо-бейби.
«Боб Дилан: Никому не известный»
1961 год. Никому не известный 19-летний Боб Дилан приезжает в Нью-Йорк с гитарой наперевес. Совсем скоро он станет великой звездой и голосом поколения, возродившим фолк-музыку в США. И совершит болезненную для своих почитателей революцию в рок-музыке, когда выступит на фестивале в Ньюпорте с электрическим сетом.
Казалось, что после фильма Тодда Хейнса «Меня там нет», в котором образ неуловимого и многоликого Боба Дилана в разные периоды его жизни воплотили сразу несколько актеров, любой классический байопик о легенде американского фолка будет выглядеть слишком банальным. «Никому не известный» действительно близок к традиционной биографической драме, однако Джеймсу Мэнголду удается избежать ловушек комплиментарного кино. Тимоти Шаламе не старается «изобразить» Дилана, его герой — отражение той сложности и неоднозначности, даже жестокости, живущих в гении, которому суждено опередить свое время.
«Уоллес и Громит: Самая дикая месть»
Уоллес запускает бизнес — он сдает в аренду свое новое изобретение, садового гнома Норбота с искусственным интеллектом. Пес Громит чувствует, что Уоллес слишком увлекся технологиями и становится по-настоящему зависимым от них. Тем временем, пингвин Фезерс Макгроу вынашивает очередной злодейский план. Он взламывает компьютер Уоллеса, перепрограммирует Норбота и создает целую армию гномов, готовых служить своему коварному хозяину.
«Уоллес и Громит: Самая дикая месть» — третья полнометражная часть оскароносной франшизы пластилиновых мультфильмов, вернувшейся на экраны после 16-летнего перерыва. Давние фанаты будут рады новой встрече с чудаковатым изобретателем и его вечно осуждающим, но верным псом. Не растеряв все лучшее, что было в предыдущих сериях, включая юмор и очаровательную музыку, «Самая дикая месть» делает недвусмысленное заявление на тему пугающих перспектив ИИ. И своим собственным существованием убеждает нас, что ничто не заменит вручную и с любовью созданное произведение.