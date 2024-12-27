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Внучка Гурченко оценила идею создания дипфейка актрисы

Внучка Людмилы Гурченко выступила против создания дипфейка актрисы
Людмила Гурченко в фильме «Любимая женщина механика Гаврилова»
Людмила Гурченко в фильме «Любимая женщина механика Гаврилова»Источник: Legion-Media.ru

Внучка Людмилы Гурченко Елена Королёва выступила против того, чтобы в России создали дипфейк актрисы. Об этом сообщает интернет-издание «Абзац».

По ее словам, использование таких технологий не поможет повторить ее талант.

«Я против [создания дипфейка]. Какой в этом смысл? Я его не вижу. Повторить талант невозможно», — сказала Королёва.

Технологию дипфейка в последние годы часто используют в киноиндустрии, чтобы «оживить» звезд. Так, например, в новых фильмах появились образы Владислава Галкина, Леонида Куравлева и Юрия Никулина.

В августе внук Юрия Никулина Юрий заявил, что его семья осталась довольной «оживлением» актера в фильме режиссера Сарика Андреасяна «Манюня. Приключения в Москве». В картине Андреасяна создали образ народного артиста СССР Юрия Никулина с помощью искусственного интеллекта. Команда проекта воссоздала внешность и голос актера для эпизодической роли. Артиста цирка не стало 21 августа 1997 года. По словам внука Никулина, семья видела исходный вариант еще до выхода картины на экран.