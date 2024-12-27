Михаила Боярского наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»

Михаил Боярский родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде в семье актеров Сергея Боярского и Екатерины Мелентьевой. Детство артиста прошло за кулисами театра имени Комиссаржевской, где служили его родители. Однако свой профессиональный путь он начал в театре имени Ленсовета, а параллельно начал сниматься в кино. Популярность Боярский обрел в 1970-х — с тех пор он сыграл почти в 150 картинах.