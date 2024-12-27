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Михаила Боярского наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России удостоил артиста награды за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства
Михаил Боярский
Михаил БоярскийИсточник: PersonaStars

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении артиста Михаила Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Глава государства удостоил Боярского награды за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю творческую деятельность.

26 декабря Михаил Боярский отпраздновал свой 75-летний юбилей. Российский президент поздравил артиста, отметив его многогранный талант и яркий артистический темперамент. Путин пожелал Боярскому впечатляющих успехов в профессии.

Также Боярского поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он назвал главного Д’Артаньяна России обладателем удивительно яркой творческой судьбы, который блестяще реализовал свое дарование в кино, театре и на эстраде.

Михаил Боярский родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде в семье актеров Сергея Боярского и Екатерины Мелентьевой. Детство артиста прошло за кулисами театра имени Комиссаржевской, где служили его родители. Однако свой профессиональный путь он начал в театре имени Ленсовета, а параллельно начал сниматься в кино. Популярность Боярский обрел в 1970-х — с тех пор он сыграл почти в 150 картинах.

Ранее сообщалось, что молодые россияне назвали Боярского любимым среди советских кинозвезд.