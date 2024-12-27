Звезда «Отчаянных домохозяек» снялась в крошечном бикини

У знаменитости есть сын Сантьяго Энрике, ему шесть лет. Лонгория не прекращала заниматься спортом даже во время беременности, она практиковала йогу и легкую физическую нагрузку. А после родов актриса начала активно приводить себя в форму и показывала это в соцсетях. Звезда отмечала, что ее мотивирует отражение в зеркале, поэтому она не прекращает «пахать» в тренажерном зале.