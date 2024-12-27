Звезда «Отчаянных домохозяек» снялась в крошечном бикини

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория показала фигуру в купальнике. Актриса позировала в бикини во время семейного отдыха в Мексике и поделилась кадрами в личном блоге.
Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Богиня», «Самая красивая женщина на свете», «Как всегда, прекрасна», «Шикарная фигура», «Потрясающе выглядишь», «Боже, какая фигура», «Идеальные формы», «Восхитительная женщина», «Невероятная красотка», «Не меняетесь с годами, вау».
У знаменитости есть сын Сантьяго Энрике, ему шесть лет. Лонгория не прекращала заниматься спортом даже во время беременности, она практиковала йогу и легкую физическую нагрузку. А после родов актриса начала активно приводить себя в форму и показывала это в соцсетях. Звезда отмечала, что ее мотивирует отражение в зеркале, поэтому она не прекращает «пахать» в тренажерном зале.
Лонгория также строго следит за питанием и редко позволяет себе «запрещенку». Актриса неоднократно признавалась поклонникам, что склонна к полноте, поэтому ей приходится постоянно придерживаться диеты. А когда артистке хочется съесть что-то «вредное», она утоляет голод с помощью сырого миндаля, который всегда носит в сумке.
Знаменитость воспитывает первенца вместе с супругом бизнесменом Хосе Антонио Бастоном, за которого вышла замуж в 2016 году. Этот брак стал для актрисы третьим.