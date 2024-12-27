Жена Виторгана опубликовала редкое семейное фото в день 85-летия актера

Виторган официально зарегистрировал отношения с Ириной Млодик (в девичестве. — Прим. Ред.), которая на 23 года его моложе, в 2000 году в день рождения возлюбленной. В браке у пары родились две дочери: их старшей девочке Этель шесть лет, а младшей Кларе пять лет. Артист не скрывает, что его продолжают осуждать за такое позднее «безответственное» отцовство. Однако, по словам актера, он обеспечил девочек всем необходимым для жизни, а риск потерять родителей существует у каждого ребенка, вне зависимости от возраста.