Жена Виторгана опубликовала редкое семейное фото в день 85-летия актера

Жена Эммануила Виторгана показала в соцсетях редкое семейное фото в день 85-летия актера. Супруга звезды «Чародеев» Ирина Виторган публично поздравила мужа и призналась ему в любви.
«С юбилеем, наш дорогой человек! Спасибо, Эммочка, что ты есть в нашей жизни! Будь здоровенький и с нами вместе долго-долго. Любящие тебя девочки», — написала психолог.
Виторган официально зарегистрировал отношения с Ириной Млодик (в девичестве. — Прим. Ред.), которая на 23 года его моложе, в 2000 году в день рождения возлюбленной. В браке у пары родились две дочери: их старшей девочке Этель шесть лет, а младшей Кларе пять лет. Артист не скрывает, что его продолжают осуждать за такое позднее «безответственное» отцовство. Однако, по словам актера, он обеспечил девочек всем необходимым для жизни, а риск потерять родителей существует у каждого ребенка, вне зависимости от возраста.
У артиста от первого брака с Тамарой Румянцевой есть дочь Ксения, а от второй жены Аллы Балтер сын Максим. Старшие дети артиста не сразу приняли новый брак отца. Ирина Виторган признавалась в шоу «Судьба человека», что пасынок два года был непреклонен, но в итоге им удалось выстроить теплые родственные отношения, а падчерица так и не пошла на контакт.