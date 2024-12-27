На создателей сериала «Слово пацана» подали в суд

21 ноября стало известно, что семья Шатунова выиграла суд против Андрея Разина о правах на творчество экс-солиста «Ласкового мая». Краснодарский краевой суд отказал продюсеру в апелляционной жалобе. Речь шла о 23 композициях коллектива, среди которых «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер», «А я к тебе протяну ладони», «Медленно уходит осень» и другие.