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На создателей сериала «Слово пацана» подали в суд

Бывший продюсер «Ласкового мая» требует признать недействительным лицензионный договор на использование песен группы в сериале
Кадр из сериала «Слово пацана»
Кадр из сериала «Слово пацана»

Экс-продюсер «Ласкового мая» и шоумен Андрей Разин подал в суд на создателей сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» из-за прозвучавших в сериале песен коллектива «Седая ночь», «Розовый вечер», «Ну что же ты» и «Белые розы». Об этом сообщает mk.ru.

Разин требует признать недействительным лицензионный договор, который заключил Аркадий Кудряшов от имени Светланы Шатуновой. Продюсер считает, что вдова Юрия Шатунова «не имела права распоряжаться чужой собственностью». Он называет себя «единственным оставшимся живым автором» песен группы «Ласковый май».

«Моя цель — признать договор незаконно заключенным, а после привлечь к уголовной ответственности участников этой сделки. Потребую огромные штрафы и компенсацию от прибыли с оборота проката этой картины», — заявил продюсер.

21 ноября стало известно, что семья Шатунова выиграла суд против Андрея Разина о правах на творчество экс-солиста «Ласкового мая». Краснодарский краевой суд отказал продюсеру в апелляционной жалобе. Речь шла о 23 композициях коллектива, среди которых «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер», «А я к тебе протяну ладони», «Медленно уходит осень» и другие.

На суде также выяснилось, что Разин стал гражданином Турции. В этой стране продюсер зарегистрировал права на песни Юрия Шатунова на свое имя.