Тимоти Шаламе 29 лет: в день рождения завидного голливудского холостяка вспоминаем его самые яркие романы в кино. И еще один, который вышел за рамки экрана и стал реальной историей.
1. Гэтсби и Чан
Практически в любом фильме Вуди Аллена сюжет строится вокруг главного героя-интеллектуала, который рефлексирует на фоне большого города. «Дождливый день в Нью-Йорке» — не исключение. По сюжету Гэтсби, которого сыграл Шаламе, планирует провести романтический уикенд со своей девушкой Эшли (Эль Фаннинг). Но Эшли не до этого, она заводит новые знакомства, и Гэтсби остается наедине с самим собой.
В одиночестве герой бродит по городу, пока не встречает давнюю подругу — Чан в исполнении Селены Гомес. В дождливый день их пути пересекаются не раз, и это приводит к тому, что Гэтсби расстается с Эшли. Под занавес персонаж Шаламе целует Чан.
Интересно, что Тимоти и Эль Фаннинг спустя несколько лет снова сыграли возлюбленных в биографической драме «Боб Дилан: Никому не известный». Во время подготовки к байопику артист выучил 30 песен Дилана.
2. Лори и Джо
В «Маленьких женщинах» средняя из сестер Марч мечтает о самореализации, а не о замужестве и детях. А Лори Лоуренс, наоборот, хочет, чтобы у них с Джо (Сирша Ронан) была большая семья. Сердце героя Тимоти Шаламе разбито.
Зато от Лори без ума младшая сестра Марч Эми. Героиня Флоренс Пью давно влюблена в обаятельного и романтичного парня и терпеливо ждет своего часа. Проходят годы, и Лори женится на Эми.
Это уже второй фильм, где экранный роман Сирши Ронан и Шаламе не получает счастливого конца — в «Леди Берд» у них тоже ничего не вышло.
3. Пол и Чани
Юный аристократ Пол Атрейдес ведет борьбу за власть, а для победы ему необходимо стать мессией для пустынного народа фрименов. Именно в пустыне он встречает Чани (Зендая). Чани — умеет постоять за себя и обладает здравым умом. Все это, а также то, что она надежный друг, восхищают Пола. Но пара распадается, и виной снова героиня Флоренс Пью.
По сюжету эпического полотна «Дюна: Часть вторая» Пол Атрейдес объявляет о решении жениться на дочери императора Ирулан Коррино, предав свою истинную любовь. В оправдание Пола можно сказать, что сделал он это по политическим соображениям.
4. Генрих V и Екатерина Валуа
Лили-Роуз Депп и Тимоти Шаламе впервые встретились на съемочной площадке исторической драмы «Король». Генрих V и Екатерина Валуа вынуждены заключить брак, чтобы укрепить союз Англии и Франции. Сначала отношения пары полны холода и недоверия. Со временем монарх начинает прислушиваться к мудрым словам супруги.
Отношения Генри и Кэтрин становятся доверительными, и брак по расчету перерастает в эмоциональную привязанность. Примечательно, что экранный роман молодых актеров тоже стал настоящим, правда, продлился он недолго. Звезды до сих пор тепло отзываются друг о друге.
5. Дзеффирелли и Люсинда Кременц
В комедии с длинным названием «Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"» между персонажами Шаламе и Фрэнсис МакДорманд разыгрывается короткий сатирический роман. Героиня актрисы — репортер Люсинда Кременец, которая пишет статью о студенческих волнениях. Персонаж Тимоти — бунтарь Дзеффирелли, который с юношеской страстью руководит протестом.
Эта нелепая пара гармонично вписывается как в концепцию комедии о еженедельном журнале, так и в общий стиль творчества Уэса Андерсона.
6. Юл и Кейт
В недалеком будущем ученые узнают, что через полгода на Землю налетит комета. Но астрономам никто не верит, и их даже используют как политических пешек. В истории про конец света «Не смотрите наверх» Тимоти Шаламе исполнил роль кучерявого зумера Юла. Его герой идеально дополняет портрет эпохи: он ценит каждую секунду жизни и наслаждается мгновениями с близкими.
Обстоятельства сталкивают Юла с аспиранткой Дибиаски, той самой, которая сделала заявление о комете и стала одиозной фигурой. Разочаровавшись во всем, включая свое призвание, персонаж Дженнифер Лоуренс становится продавцом супермаркета, где и происходит судьбоносная встреча: Юл предлагает Кейт провести последний день на земле вместе.
7. Ли и Марен
В романтическом хорроре «Целиком и полностью» Шаламе ест людей за компанию с Тейлор Расселл. Надо сказать, Ли повезло найти подружку, которая готова разделить его необычное увлечение. На экране при этом разворачивается история настоящей любви. И Лу, и Марен — непонятые одиночки, и вместе они отправляются в путешествие через всю страну.