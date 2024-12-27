Юный аристократ Пол Атрейдес ведет борьбу за власть, а для победы ему необходимо стать мессией для пустынного народа фрименов. Именно в пустыне он встречает Чани (Зендая). Чани — умеет постоять за себя и обладает здравым умом. Все это, а также то, что она надежный друг, восхищают Пола. Но пара распадается, и виной снова героиня Флоренс Пью.