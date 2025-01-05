Прорыв в мире кино? Чем удивит необычный фильм «Остров пропавших девчонок»

Но если отойти от чисто зрительских эмоций, фильм можно рассматривать и как столь долго чаемый профессионалами прорыв в поисках нового киноязыка. Киноведы спорят и не могут понять — как это снято? Это док? Мокьюментари? Или просто какое-то безумное хоумвидео? Может быть, родителей исполнительниц главных ролей вообще надо судить? Ведь — не будем спойлерить — после путешествия по морю на сапе с девчонками происходят очень опасные вещи.