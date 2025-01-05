Прорыв в мире кино? Чем удивит необычный фильм «Остров пропавших девчонок»

О чем фильм «Остров пропавших девчонок»
Три сиротки мал мала меньше живут в небольшом приюте, где ожидают приемных родителей. Очередная бездетная пара очарована старшей Авилой, но знакомство с младшей Отем и совсем крохой Скарлет вынуждает их ретироваться. Чтобы утешить расстроенную Авилу, Отем предлагает сбегать на городской пляж и отличненько провести там время.
План с успехом осуществлен, пора возвращаться в приют, но вот незадача — непоседливая Скарлет оседлала чей-то сап-борд, и отлив уносит ее в открытое море. Авила и Отем отправляются спасать сестру — но слишком поздно. Девочки смогли добраться до доски, однако уже не могут вернуться к берегу.
Зачем смотреть
«Чтобы душа сначала развернулась, потом свернулась, а потом опять развернулась» — если и есть что-то, отвечающее этим требованиям в мировом кинематографе, то это фильм «Остров пропавших девчонок». Такого набора эмоций, которые зритель испытывает при просмотре этого фильма, нет больше нигде. Здесь очень много юмора. Очень много шокирующих сцен. Очень много неожиданных поворотов. И невероятного чувства восторга и счастья.
Но если отойти от чисто зрительских эмоций, фильм можно рассматривать и как столь долго чаемый профессионалами прорыв в поисках нового киноязыка. Киноведы спорят и не могут понять — как это снято? Это док? Мокьюментари? Или просто какое-то безумное хоумвидео? Может быть, родителей исполнительниц главных ролей вообще надо судить? Ведь — не будем спойлерить — после путешествия по морю на сапе с девчонками происходят очень опасные вещи.
Наверное, решать это должен каждый зритель сам для себя. Гарантировать можно лишь одно — яркие и необычные эмоции.
Почему можно не смотреть
«Остров пропавших девчонок» совсем не похож на голливудский блокбастер. А похож он именно на документалку, а местами действительно на хоумвидео. Это семейное кино во всех смыслах — снятое семьей, супругами Энн-Мари и Брайаном Шмидтами со своими детьми, оно идеально подойдет для семейного просмотра.
Если кого-то пугает сама мысль о подобном кинопроизводстве, то, конечно, лучше не смотреть ни в коем случае. Но больше тревожит другое. Энн-Мари и Брайан Шмидт, на самом деле, гении и профессионалы в мире кино. Поэтому не пытайтесь повторить их трюки с детьми в домашних условиях.