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В РФ утвердили приоритетные темы для господдержки кино в 2025 году

В список вошли основные темы, связанные с сохранением и укреплением традиционных российских духовно-нравственных ценностей
Ольга Любимова
Ольга Любимова

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Перечень приоритетных тем для государственно финансовой поддержки кинопроизводства в 2025 году утвердили в России. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.

«В список вошли основные темы, связанные с сохранением и укреплением традиционных российских духовно-нравственных ценностей: культура и традиции нашей страны, история и противодействие попыткам ее фальсификации, научные открытия и достижения в области технологий и промышленности, популяризация института семьи», — написала она в Telegram-канале.

Государство также поддержит фильмы, посвященные русскому театру, роли педагога и наставника, образу будущего России, традициям коренных малочисленных народов, развитию Дальнего Востока, Арктики и других регионов, добровольчеству и международному гуманитарному сотрудничеству.

Особой темой в перечне стал героизм и самоотверженность участников СВО и Великой Отечественной войны. Кроме того, будут экранизированы произведения русской классической литературы.