В РФ утвердили приоритетные темы для господдержки кино в 2025 году

«В список вошли основные темы, связанные с сохранением и укреплением традиционных российских духовно-нравственных ценностей: культура и традиции нашей страны, история и противодействие попыткам ее фальсификации, научные открытия и достижения в области технологий и промышленности, популяризация института семьи», — написала она в Telegram-канале.