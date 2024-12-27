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Даниил Воробьев пришел на премьеру в маске из цепей

Актер появился на премьере картины «Последний Ронин» в экстравагантном образе

Даниил Воробьев посетил премьерный показ фильма «Последний Ронин», который накануне состоялся в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь». На красную дорожку 43-летний актер вышел в необычном наряде.

Он надел черный классический костюм и рубашку. Свой образ Воробьев дополнил аксессуаром: маской из цепей, надетой на нижнюю часть лица. 

Кино Mail поинтересовался у звезды сериала «Триггер» о выборе экстравагантного образа.

«Это связано с внутренним состоянием», — лаконично заметил Воробьев.

В беседе с журналистами он также рассказал о своем герое в «Последнем Ронине». По словам артиста, его персонаж — король, который устал быть таковым.

«Это основная тема, которую я поднимал в этой работе. Большая часть сцен с моим участием была отснята в бункере. А самой запоминающейся вещью для меня стал ярчайший финал, как будто бы символичный для меня. Потому что там у меня такой крутой танец во время расстрела, что я в восторге. Это такая прямо веха, которая закрылась», — признался Воробьев.

Кадр из фильма «Последний ронин»
Кадр из фильма «Последний ронин»

Действие фильма происходит в недалеком будущем. По сюжету, мир сильно изменился из-за климатической катастрофы, которая привела к глобальной ядерной войне. Цивилизации почти не осталось, а немногочисленные выжившие обитают среди выжженных земель на руинах бывших городов.

Путник-одиночка Ронин (Юрий Колокольников) бредет по пустошам, преследуемый призраками прошлого, охотниками за головами и прочими бандитами. Год за годом он заново создает карту континента и странствует, желая найти убийцу своего отца.

Однажды герой встречает своенравную девочку-подростка Марию (Диана Енакаева). В обмен на хорошее вознаграждение новая знакомая просит героя сопроводить ее туда, где она родилась.

Фильм «Последний Ронин» — уже в широком прокате.