Даниил Воробьев пришел на премьеру в маске из цепей

«Это основная тема, которую я поднимал в этой работе. Большая часть сцен с моим участием была отснята в бункере. А самой запоминающейся вещью для меня стал ярчайший финал, как будто бы символичный для меня. Потому что там у меня такой крутой танец во время расстрела, что я в восторге. Это такая прямо веха, которая закрылась», — признался Воробьев.