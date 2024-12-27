Юлия Пересильд показала редкое фото с мамой и отчимом

Юлия Пересильд в личном блоге опубликовала редкое фото со своими родными — отчимом Сергеем Вяльцевым и мамой Ириной. Они поддержали 40-летнюю актрису на премьере фильма «Финист. Первый богатырь», в котором она сыграла Бабу Ягу.
Пересильд в 11 лет лишилась биологического отца. Известно, что Сергей Пересильд погиб. Мама актрисы позже вышла замуж за Вяльцева, который воспитал артистку как родную дочь. Звезда фильма «Вызов» называет его «папой» и благодарит за все, что он для нее сделал.
В личном блоге Пересильд также поделилась эмоциями, которые испытала на премьере картины. Она рассказала, что ей всегда сложно смотреть киноленты со своим участием, особенно на презентациях вместе со зрителями, ведь уже ничего изменить или исправить нельзя.
«Я вчера была по-настоящему счастлива! Спасибо нашему режиссеру Диме Дьяченко за такой подарок зрителям на новогодние праздники. Я точно пойду еще и не раз. И такой подарок для меня как для актрисы. Открываю в себе что-то совсем другое. Новая природы игры, и мне нравится. Так редко, смотря кино, просто перестаешь себя дергать: Ой! Нет, не так надо было. Ай, плохо… Юля… Ну, Юля… Ну как так… А вчера просто поймала себя на мысли, что вообще смотрю на мою Ягу отдельно от себя», — написала звезда.
Для премьеры фильма Пересильд выбрала элегантный наряд: изумрудное платье в пол с открытой спиной и глубоким декольте.
Картина «Финист. Первый богатырь» выходит в широкий прокат 1 января 2025 года.