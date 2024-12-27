Юлия Пересильд показала редкое фото с мамой и отчимом

«Я вчера была по-настоящему счастлива! Спасибо нашему режиссеру Диме Дьяченко за такой подарок зрителям на новогодние праздники. Я точно пойду еще и не раз. И такой подарок для меня как для актрисы. Открываю в себе что-то совсем другое. Новая природы игры, и мне нравится. Так редко, смотря кино, просто перестаешь себя дергать: Ой! Нет, не так надо было. Ай, плохо… Юля… Ну, Юля… Ну как так… А вчера просто поймала себя на мысли, что вообще смотрю на мою Ягу отдельно от себя», — написала звезда.