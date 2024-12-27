Риз Уизерспун показала рождественское фото с тремя детьми

Риз Уизерспун в личном блоге показала семейные фото, которые были сделаны во время празднования католического Рождества. На одном из снимком звезда сериала «Утреннее шоу» позировала со своими тремя детьми — 25-летней дочерью Авой, 21-летним сыном Диконом и 12-летним сыном Теннесси.
Актриса вместе с наследниками позировала на фоне большой рождественской елки. Также она показала дочь и сыновей за праздничным столом в ресторане, а себя — сидящей на лестнице своего дома в окружении трех собак.
«Желаю всем вам счастливого Рождества и веселых новогодних праздников!» — отметила Уизерспун.
Напомним, Риз Уизерспун родила дочь Аву и сына Дикона в браке с актером Райаном Филиппом, за которого вышла замуж в 1999 году. Звезды расстались спустя девять лет, в 2008 году.
В 2011-м актриса стала женой агента Джима Тота. Через год у пары родился сын Теннесси. В марте 2023 года Уизерспун сообщила о расставании с мужем. Эта новость появилась накануне их 12-й годовщины свадьбы.