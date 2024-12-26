Путин поздравил Михаила Боярского с 75-летием

Михаил Боярский родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). С 1972 по 1986 год был актером Ленинградского театра им. Ленсовета (сейчас — Санкт-Петербургский государственный академический театр им. Ленсовета).