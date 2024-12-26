Ставший крашем зумеров Боярский прокомментировал выбор молодежи

«Я предпочитаю, чтобы все поклонницы театрального и киноискусства любили всех актеров и не разделяли их по полочкам. Мне очень приятно, что они обратили внимание на меня, но, тем не менее, я обращаю внимание как раз на тех, кто не вошел», — отметил он.