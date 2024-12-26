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Ставший крашем зумеров Боярский прокомментировал выбор молодежи

Артист заявил, что ему приятно стать самым популярным актером среди молодежи
Михаил Боярский
Михаил БоярскийИсточник: Starface

Народный артист РСФСР Михаил Боярский признался, что ему приятно возглавить рейтинг «крашей» среди советских звезд у молодых россиянок. Выбор молодежи он прокомментировал в беседе с RTVi.

«Я предпочитаю, чтобы все поклонницы театрального и киноискусства любили всех актеров и не разделяли их по полочкам. Мне очень приятно, что они обратили внимание на меня, но, тем не менее, я обращаю внимание как раз на тех, кто не вошел», — отметил он.

По мнению 75-летнего актера, все актеры достойны самой высокой похвалы, и если комплименты относятся к нему, он очень рад.

Боярского в опросе «Дзена» назвали привлекательным 23% респонденток. Также в топ вошли Владимир Высоцкий (11%), Олег Янковский (8%), Вячеслав Тихонов (7,9%) и Василий Лановой (4%) и Юрий Гагарин (4%), Эдуард Хиль (3,5%) и Андрей Миронов (3%).

Исследование проводилось в середине декабря онлайн.

Ранее Боярский заявил, что отказался от должности художественного руководителя Театра имени Ленсовета из-за недостатка волевых качеств.