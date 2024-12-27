Юра Борисов сравнил съемки кино в России и за рубежом: «Везде все одинаково»

«На самом деле ничего не отличается в разных странах. То есть каждый новый фильм — это каждый раз какой-то новый процесс. Какие-то одинаковые алгоритмы всегда происходят, но это новый процесс. Я не могу сказать, что есть какие-то принципиальные отличия. Я тоже думал, что там немножко все по-другому. А оказалось, что везде все одинаково, и все зависит от людей живых», — объяснил Борисов.