Юра Борисов сравнил съемки кино в России и за рубежом: «Везде все одинаково»

Юра Борисов в минувшие выходные появился на фестивале современной гик-культуры «Хомякон», в рамках которого презентовал новый фильм со своим участием «Пророк. История Александра Пушкина». 32-летний актер также ответил на вопросы зрителей. Одна из них спросила у него о различиях кинопроизводства в России и других странах.
«На самом деле ничего не отличается в разных странах. То есть каждый новый фильм — это каждый раз какой-то новый процесс. Какие-то одинаковые алгоритмы всегда происходят, но это новый процесс. Я не могу сказать, что есть какие-то принципиальные отличия. Я тоже думал, что там немножко все по-другому. А оказалось, что везде все одинаково, и все зависит от людей живых», — объяснил Борисов.
Напомним, в этом году состоялась премьера американского фильма «Анора», в котором Борисов сыграл «решалу» Игоря. За участие в проекте он уже получил несколько престижных международных премий. Ему также пророчат номинацию на «Оскар».
На «Хомяконе» Борисов рассказал и о создании фильма о Пушкине. По его словам, работа длилась примерно четыре года. Больше всего времени занимала именно подготовка, потому что команде было важно понять, как они будут делать этот фильм.
«Потому что Пушкин — на самом деле крутой чувак. Хотелось рассказать эту историю очень живо и передать какое-то живое ощущение от него», — рассказал актер.
Он признался, что восхищается поэтом, поэтому хотел показать его настоящим человеком, который может вдохновлять. «Хотелось это все не занудно рассказать, а очень живо», — отметил артист. Борисов также удивился тому, как много событий произошло у Пушкина за такую короткую жизнь.
В широкий прокат фильм «Пророк. История Александра Пушкина» выходит 14 февраля 2025 года.