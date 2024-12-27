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Юра Борисов сравнил съемки кино в России и за рубежом: «Везде все одинаково»

Актер признался, что не увидел особого различия в создании фильмов на Родине и в других странах

Юра Борисов в минувшие выходные появился на фестивале современной гик-культуры «Хомякон», в рамках которого презентовал новый фильм со своим участием «Пророк. История Александра Пушкина». 32-летний актер также ответил на вопросы зрителей. Одна из них спросила у него о различиях кинопроизводства в России и других странах. 

«На самом деле ничего не отличается в разных странах. То есть каждый новый фильм — это каждый раз какой-то новый процесс. Какие-то одинаковые алгоритмы всегда происходят, но это новый процесс. Я не могу сказать, что есть какие-то принципиальные отличия. Я тоже думал, что там немножко все по-другому. А оказалось, что везде все одинаково, и все зависит от людей живых», — объяснил Борисов.

Напомним, в этом году состоялась премьера американского фильма «Анора», в котором Борисов сыграл «решалу» Игоря. За участие в проекте он уже получил несколько престижных международных премий. Ему также пророчат номинацию на «Оскар». 

Кадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина»
Кадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

На «Хомяконе» Борисов рассказал и о создании фильма о Пушкине. По его словам, работа длилась примерно четыре года. Больше всего времени занимала именно подготовка, потому что команде было важно понять, как они будут делать этот фильм.

«Потому что Пушкин — на самом деле крутой чувак. Хотелось рассказать эту историю очень живо и передать какое-то живое ощущение от него», — рассказал актер.

Он признался, что восхищается поэтом, поэтому хотел показать его настоящим человеком, который может вдохновлять. «Хотелось это все не занудно рассказать, а очень живо», — отметил артист. Борисов также удивился тому, как много событий произошло у Пушкина за такую короткую жизнь.

В широкий прокат фильм «Пророк. История Александра Пушкина» выходит 14 февраля 2025 года.