Зумеры назвали Михаила Боярского главным крашем среди советских звезд

Привлекательным 75-летнего Боярского находят 23% девушек. Больше всего им нравится его шляпа (30,6% опрошенных). На втором месте оказалась его роль д’Артаньяна в телефильме «Д’Артаньян и три мушкетера» (18%), на третьем — усы (16,5%), на четвертом — песня «Зеленоглазое такси» (16%).