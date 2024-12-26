Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Зумеры назвали Михаила Боярского главным крашем среди советских звезд

Молодые россияне назвали любимыми советскими звездами актеров Боярского и Гузееву
Михаил Боярский в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера»
Михаил Боярский в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера»

Народный артист России Михаил Боярский возглавил рейтинг «крашей» среди советских звезд у россиянок в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на соответствующий опрос «Дзена».

Привлекательным 75-летнего Боярского находят 23% девушек. Больше всего им нравится его шляпа (30,6% опрошенных). На втором месте оказалась его роль д’Артаньяна в телефильме «Д’Артаньян и три мушкетера» (18%), на третьем — усы (16,5%), на четвертом — песня «Зеленоглазое такси» (16%).

Среди советских фаворитов девушки также назвали Владимира Высоцкого (11%), Олега Янковского (8%) и Вячеслава Тихонова (7,9%). Также в топ вошли Василий Лановой, Эдуард Хиль, Юрий Гагарин, Андрей Миронов.

Лариса Гузеева в фильме «Жестокий романс»
Лариса Гузеева в фильме «Жестокий романс»

Среди любимых советских звезд у юношей оказались Лариса Гузеева (9,8%), Светлана Светличная (8,7%) и Алиса Фрейндлих (6,3%). В топ, кроме них, вошли Людмила Гурченко, Анастасия Вертинская, Наталья Селезнева и Ирина Алферова.

При этом 42% опрошенных молодых россиян и 27% россиянок заявили, что у них нет фаворитов среди советских звезд.

Исследование проводилось в середине декабря онлайн.

Накануне Боярский заявил, что отказался от должности художественного руководителя Театра имени Ленсовета из-за недостатка волевых качеств.

Ранее Лукашенко поздравил Боярского с 75-летием.