49-летняя Ева Лонгория показала стройную фигуру в бикини на пляже с сыном

«Он ненавидит Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена. — Прим. ред.). Вот почему его никогда нет в моих социальных сетях. Время от времени я пытаюсь его туда затащить. Но на самом деле приятно быть с кем-то, кто не нуждается в постоянном подтверждении, вроде “напоминай людям, что мы вместе”», — призналась Лонгория.