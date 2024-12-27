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49-летняя Ева Лонгория показала стройную фигуру в бикини на пляже с сыном

Звезда «Отчаянных домохозяек» проводит время с семьей в Испании

Ева Лонгория опубликовала в соцсетях ролики, которые сняла на пляже в испанской Марбелье. 49-летняя актриса появилась в кадре со своим шестилетним сыном Сантьяго. Мальчика она держала на руках.

Ева Лонгория с сыном
Ева Лонгория с сыном

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» надела ярко-красный купальник, который подчеркнул ее стройную фигуру. Лонгория дополнила образ соломенной шляпой с широкими полями.

«Тут так жарко!» — написала актриса.

Напомним, Ева Лонгория в 2016 году вышла замуж за бизнесмена Хосе Бастона, с которым до этого встречалась три года. Этот брак стал третьим для актрисы. Спустя два года у супругов родился сын Сантьяго.

Недавно Лонгория раскрыла секрет безупречного брака. Главный из них заключается в том, чтобы не конкурировать за внимание.

«Он поддерживает меня во всем, что я делаю. Я поддерживаю его во всем, что он делает. Мы не соревнуемся за внимание или место под солнцем», — объяснила знаменитость в интервью Daily Mail.

Она также призналась, что 56-летний супруг не любит посещать светские мероприятия и выходить на красные дорожки. Кроме того, он отказывается появляться в соцсетях своей знаменитой супруги.

«Он ненавидит Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена. — Прим. ред.). Вот почему его никогда нет в моих социальных сетях. Время от времени я пытаюсь его туда затащить. Но на самом деле приятно быть с кем-то, кто не нуждается в постоянном подтверждении, вроде “напоминай людям, что мы вместе”», — призналась Лонгория.