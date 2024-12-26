Юрий Колокольников тайно женился

Юрий Колокольников родился в Москве в 1980 году. В пятилетнем возрасте он вместе с матерью оказался в Канаде, там обучался в школах Торонто и Монреаля, а с 1990-го фактически жил на две страны, на время возвращаясь на родину к отцу. На счету Колокольникова множество знаменитых отечественных фильмов, включая ленты «Ретро втроем», «Зависть богов», «В августе 44-го» и «Статский советник».