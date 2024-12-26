Юрий Колокольников тайно женился

Актер Юрий Колокольников женился на коллеге Вильме Кутавичюте. Об этом сообщает VOICE.
Пара посетила премьеру фильма «Последний ронин», где Колокольников сыграл главную роль. Артисты впервые вышли в свет в статусе мужа и жены. Вильма Кутавичюте предпочла для премьеры полупрозрачное мини-платье и черный жакет. Волосы она уложила мягкими локонами и сделала вечерний макияж.
Первой женой актера стала Надежда Макляровская, экономист, с 2001 по 2013 год основатель и глава агентства недвижимости Soho Realty. Вторая жена — актриса Ксения Раппопорт, с которой он расстался в 2014 году. У актера две дочери от двух браков: Таисия и София.
Юрий Колокольников родился в Москве в 1980 году. В пятилетнем возрасте он вместе с матерью оказался в Канаде, там обучался в школах Торонто и Монреаля, а с 1990-го фактически жил на две страны, на время возвращаясь на родину к отцу. На счету Колокольникова множество знаменитых отечественных фильмов, включая ленты «Ретро втроем», «Зависть богов», «В августе 44-го» и «Статский советник».