Обезьяна развлечет не всех. Что не так с байопиком Робби Уильямса «Быть лучше»?

О чем фильм «Быть лучше: История Робби Уильямса»
В 1974 году у в целом обычных британских супругов родился ребенок — мальчик-шимпанзе, которого назвали Робертом. С юных лет он был гиперактивным и мечтал о статусе звезды. Отец привил сыну любовь к поп-музыке; вдохновленный папиным примером, мальчик подпевал Синатре, когда того показывали по телевизору.
В 1990-м 16-летний Роберт сходил на кастинг, опередил конкурентов благодаря нахальству и, переименовавшись по настоянию продюсера в Робби, влился в состав бойзбэнда Take That. Впрочем, сделав первый шаг к успеху, герой затем многократно оступался: впереди его ждали конфликты с коллегами, проблемы с алкоголем и наркотиками и приступы парализующей неуверенности в себе.
Зачем смотреть
«Быть лучше» — картина, снятая поклонниками Робби Уильямса для других поклонников, вроде как ироничный, но при этом крайне уважительный байопик, позволяющий разглядеть кумира с близкого расстояния. «С меня — офигенное развлечение», — обещает Робби в самом начале ленты, и целевую аудиторию он, разумеется, развлечь сумеет.
В фильме Майкла Грэйси есть хиты Уильямса (часто — в сопровождении эффектных танцевальных номеров) и его же голос, уколы в адрес Take That и анекдоты о перепалках с братьями Галлахерами из Oasis, романтическая история о знакомстве с участницей All Saints и мелодраматичные сцены, посвященные отцу, матери и бабушке певца; что еще может понадобиться фанатам?
Поклонникам даже не придется объяснять, почему Уильямса решили превратить в шимпанзе: просто он так видит собственную инаковость. Возможно, CGI-обезьяна поначалу будет ошарашивать скептически настроенных зрителей, но за два часа к этому трюку можно привыкнуть — особенно с учетом того факта, что абсолютно все персонажи фильма не обращают никакого внимания на специфическую внешность главного героя.
Почему можно не смотреть
Тем, кому ни сам Уильямс, ни его песни не интересны, просмотр «Быть лучше» не просто не рекомендуется, а скорее противопоказан. Это поверхностное и довольно типичное (за исключением фокуса с шимпанзе) биографическое кино, в котором информация из «Википедии» изложена с как бы наивными полудетскими интонациями.
Посмеявшись над песнями Take That середины 90-х, авторы почему-то игнорируют воссоединение группы с Уильямсом в 2010-х и тот факт, что записанная квинтетом пластинка Progress — возможно, самый успешный проект шоумена за последние 15 лет. Упомянув, что герой сразу же возненавидел выданное ему продюсером имя «Робби», создатели фильма не уточняют, почему уменьшительная форма прижилась и используется на протяжении всей сольной карьеры. В сущности, даже причину успеха своего героя авторы не указывают; создается ощущение, что Уильямс просто талантливо продавал себя.
«С меня — офигенное развлечение», — обещает Робби, но, к сожалению, всех сразу развлечь он не способен; некоторых зрителей ждут два мучительных часа в компании с компьютерной обезьяной-коммивояжером.