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Обезьяна развлечет не всех. Что не так с байопиком Робби Уильямса «Быть лучше»?

Режиссер «Величайшего шоумена» снял биографический фильм о Робби Уильямсе, превратив главного героя в шимпанзе. О том, отличается ли это кино еще какой-то оригинальностью, читайте в обзоре Кино Mail

О чем фильм «Быть лучше: История Робби Уильямса»

В 1974 году у в целом обычных британских супругов родился ребенок — мальчик-шимпанзе, которого назвали Робертом. С юных лет он был гиперактивным и мечтал о статусе звезды. Отец привил сыну любовь к поп-музыке; вдохновленный папиным примером, мальчик подпевал Синатре, когда того показывали по телевизору.

В 1990-м 16-летний Роберт сходил на кастинг, опередил конкурентов благодаря нахальству и, переименовавшись по настоянию продюсера в Робби, влился в состав бойзбэнда Take That. Впрочем, сделав первый шаг к успеху, герой затем многократно оступался: впереди его ждали конфликты с коллегами, проблемы с алкоголем и наркотиками и приступы парализующей неуверенности в себе.

Зачем смотреть

Кадр из фильма «Быть лучше: История Робби Уильямса»
Кадр из фильма «Быть лучше: История Робби Уильямса»

«Быть лучше» — картина, снятая поклонниками Робби Уильямса для других поклонников, вроде как ироничный, но при этом крайне уважительный байопик, позволяющий разглядеть кумира с близкого расстояния. «С меня — офигенное развлечение», — обещает Робби в самом начале ленты, и целевую аудиторию он, разумеется, развлечь сумеет.

В фильме Майкла Грэйси есть хиты Уильямса (часто — в сопровождении эффектных танцевальных номеров) и его же голос, уколы в адрес Take That и анекдоты о перепалках с братьями Галлахерами из Oasis, романтическая история о знакомстве с участницей All Saints и мелодраматичные сцены, посвященные отцу, матери и бабушке певца; что еще может понадобиться фанатам?

Поклонникам даже не придется объяснять, почему Уильямса решили превратить в шимпанзе: просто он так видит собственную инаковость. Возможно, CGI-обезьяна поначалу будет ошарашивать скептически настроенных зрителей, но за два часа к этому трюку можно привыкнуть — особенно с учетом того факта, что абсолютно все персонажи фильма не обращают никакого внимания на специфическую внешность главного героя.

Почему можно не смотреть

Кадр из фильма «Быть лучше: История Робби Уильямса»
Кадр из фильма «Быть лучше: История Робби Уильямса»

Тем, кому ни сам Уильямс, ни его песни не интересны, просмотр «Быть лучше» не просто не рекомендуется, а скорее противопоказан. Это поверхностное и довольно типичное (за исключением фокуса с шимпанзе) биографическое кино, в котором информация из «Википедии» изложена с как бы наивными полудетскими интонациями.

Посмеявшись над песнями Take That середины 90-х, авторы почему-то игнорируют воссоединение группы с Уильямсом в 2010-х и тот факт, что записанная квинтетом пластинка Progress — возможно, самый успешный проект шоумена за последние 15 лет. Упомянув, что герой сразу же возненавидел выданное ему продюсером имя «Робби», создатели фильма не уточняют, почему уменьшительная форма прижилась и используется на протяжении всей сольной карьеры. В сущности, даже причину успеха своего героя авторы не указывают; создается ощущение, что Уильямс просто талантливо продавал себя.

«С меня — офигенное развлечение», — обещает Робби, но, к сожалению, всех сразу развлечь он не способен; некоторых зрителей ждут два мучительных часа в компании с компьютерной обезьяной-коммивояжером.

Быть лучше: История Робби Уильямса
Быть лучше: История Робби Уильямса
2024/США, Австралия, Китай, Великобритания, Франция
18+
драма
биография
мюзикл
фэнтези