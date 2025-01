Обезьяна развлечет не всех. Что не так с байопиком Робби Уильямса «Быть лучше»?

В фильме Майкла Грэйси есть хиты Уильямса (часто — в сопровождении эффектных танцевальных номеров) и его же голос, уколы в адрес Take That и анекдоты о перепалках с братьями Галлахерами из Oasis, романтическая история о знакомстве с участницей All Saints и мелодраматичные сцены, посвященные отцу, матери и бабушке певца; что еще может понадобиться фанатам?