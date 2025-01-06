Обезьяна развлечет не всех. Что не так с байопиком Робби Уильямса «Быть лучше»?

Посмеявшись над песнями Take That середины 90-х, авторы почему-то игнорируют воссоединение группы с Уильямсом в 2010-х и тот факт, что записанная квинтетом пластинка Progress — возможно, самый успешный проект шоумена за последние 15 лет. Упомянув, что герой сразу же возненавидел выданное ему продюсером имя «Робби», создатели фильма не уточняют, почему уменьшительная форма прижилась и используется на протяжении всей сольной карьеры. В сущности, даже причину успеха своего героя авторы не указывают; создается ощущение, что Уильямс просто талантливо продавал себя.