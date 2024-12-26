Матвеев трогательно обратился к Боярской: «Хорошо, что мы нашлись»

Максим Матвеев в личном блоге опубликовал видео, в котором собрал архивные снимки со своей женой, актрисой Елизаветой Боярской. Звезда сериала «Триггер» показал их совместные фото из путешествий, а также поделился кадрами, сделанными на семейных праздниках и светских мероприятиях.
Матвеев трогательно поздравил супругу с днем рождения — 20 декабря ей исполнилось 39 лет.
«С днем рождения, моя девчонка! Хорошо, что мы нашлись! Спасибо тебе!» — написал он.
Напомним, Елизавета Боярская и Максим Матвеев сыграли свадьбу в 2010 году. Пара воспитывает двух сыновей — 12-летнего Андрея и шестилетнего Григория.
Ранее Елизавета Боярская рассказала, как воспитывает наследников. Актриса отметила, что, когда у нее родился старший сын, она не знала, как с ним правильно взаимодействовать, поэтому допустила некоторые ошибки.
«Но мы очень открыты и можем признавать свои ошибки. Я часто могу подойти и сказать: “Андрюша, я не права, прости”. Я стараюсь работать над собой и не скрывать, что мне тоже сложно. Я тоже иногда не знаю, как надо», — рассказала звезда фильма «Ирония судьбы. Продолжение».