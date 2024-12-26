Кейт Бекинсейл показала свою дочь от звезды «Сумерек»

Актриса Кейт Бекинсейл показала в соцсетях свою дочь от звезды «Сумерек» Майкла Шина, исполнившего в саге роль вампира Аро. Артистка встретила Рождество с 25-летней Лили, отметив, что также созвонилась с экс-возлюбленным по видеосвязи и поздравила его.
Девушка пошла по стопам родителей. Ее творческий дебют состоялся еще в 2005 году. Тогда Лили снималась в картине «Другой мир 2: Эволюция» вместе с матерью — она сыграла роль юной Селин. Бекинсейл и Шин официально не регистрировали свои отношения, а в 2003 году расстались, продолжив вместе воспитывать ребенка. Знаменитость подчеркивала, что не имела права лишать дочь общения с отцом, поэтому в тяжелые моменты думала только о ее благополучии.
Через несколько месяцев после разрыва с Шином артистка обручилась с режиссером «Другого мира» Леном Уайзманом. В 2004 году они поженились, а через 11 лет расстались. У экс-супругов не было общих детей.
В 2019 году стало известно о романе Шина с коллегой Анной Лундберг. В сентябре того же года у них родилась дочь Лайра Арвен Ингрид. А в 2022 году в семье произошло пополнение — у пары появилась еще одна девочка Мэйбл Элфин Ирэн. Бекинсейл отмечала, что поздравляла экс-возлюбленного с этими событиями и искренне радовалась за него.
Ранее 51-летняя Кейт Бекинсейл нарядила елку в ультракоротких шортах.