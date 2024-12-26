Кейт Бекинсейл показала свою дочь от звезды «Сумерек»

Девушка пошла по стопам родителей. Ее творческий дебют состоялся еще в 2005 году. Тогда Лили снималась в картине «Другой мир 2: Эволюция» вместе с матерью — она сыграла роль юной Селин. Бекинсейл и Шин официально не регистрировали свои отношения, а в 2003 году расстались, продолжив вместе воспитывать ребенка. Знаменитость подчеркивала, что не имела права лишать дочь общения с отцом, поэтому в тяжелые моменты думала только о ее благополучии.