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Звезда «Универа» выступила против блогеров в кино

Актриса Наталья Рудова заявила, что большинство блогеров бездарны в кино
Наталья Рудова
Наталья Рудова

Актриса Наталья Рудова заявила в онлайн-шоу «ДаДа — НетНет», что против блогеров в кино.

Рудова считает, что это «не классно», когда блогеры снимаются в фильмах. Она считает, что практически все интернет-звезды — бездарны. При этом она не считает Давида Манукяна (Даву) бездарным. Она похвалила блогера за роль Горбуна в фильме «Иван Васильевич меняет все!».

«Я офигела, насколько он классный и органичный! А знаешь, в чем классность Давы в этом плане? На самом деле это одно из правил артистов — не любить себя в кадре, не желать нравится себе в кадре. То есть им вообще все равно, как он выглядит в кадре. Это как раз хороший актерский навык», — отметила артистка.

Рудова призналась, что избегает проектов, в которых присутствуют блогеры. Артистка считает, что актер не обязан иметь образование, но у него должен быть талант.

Рудова начала актерскую карьеру в 2005 году, снявшись в картине «Примадонна». Артистка стала наиболее известна по ролям Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день» и Ксении Ковальчук в комедии «Универ. Новая общага».