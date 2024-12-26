Звезда «Универа» выступила против блогеров в кино

«Я офигела, насколько он классный и органичный! А знаешь, в чем классность Давы в этом плане? На самом деле это одно из правил артистов — не любить себя в кадре, не желать нравится себе в кадре. То есть им вообще все равно, как он выглядит в кадре. Это как раз хороший актерский навык», — отметила артистка.