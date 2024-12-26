Андрея Миронова могли «оживить» в «Небриллиантовой руке»

Сюжет комедии рассказывает о том, как Семен Семенович Горбунков отправляется в путешествие на круизном лайнере. В последнем иностранном порту — старом Дубае — ему накладывают гипс контрабандисты. В ремейке Горбунков везёт в страну не бриллианты, а новые смартфоны, фены Dyson и прочие товары.