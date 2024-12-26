Назван лучший Дед Мороз отечественного кино по версии россиян

Данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) до этого показали, что более трети населения страны, если бы писали письмо Деду Морозу, попросили бы победу России в спецоперации. По данный опроса, данное желание заметно обходит все остальные новогодние просьбы. В исследовании указано, что 12% опрошенных попросили бы здоровья для себя и родственников, а также исполнения персональных желаний, среди которых новый телефон, автомобиль или квартиру.