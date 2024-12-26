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Назван лучший Дед Мороз отечественного кино по версии россиян

Зрители выбирали любимого новогоднего героя из советского и российского кино
Кадр из фильма «Морозко»
Кадр из фильма «Морозко»Источник: Legion-Media.ru

Лучшим Дедом Морозом отечественного кино россияне считают Морозко из одноименной сказки, которого сыграл Александр Хвыля. Это показал опрос телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция», с результатами которого ознакомилась «Москва 24».

Этот герой набрал 58% голосов. На втором месте оказался Евгений Иванович Трошкин из фильма «Джентльмены удачи», которого сыграл Евгений Леонов (10%). Третьим Дедом Морозом отечественного кино оказался Иван Киврин из картины «Чародеи», его сыграл Валерий Золотухин (8%).

Кадр из фильма «Джентльмены удачи»
Кадр из фильма «Джентльмены удачи»

На четвертом месте с результатом 7% оказался фотограф Орешников из «Зигзага удачи» (Евгений Леонов), на пятом — Игорь из фильма «Приходи на меня посмотреть» (Олег Янковский). За последнего проголосовали 6% опрошенных.

Кадр из фильма «Приходи на меня посмотреть»
Кадр из фильма «Приходи на меня посмотреть»

Данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) до этого показали, что более трети населения страны, если бы писали письмо Деду Морозу, попросили бы победу России в спецоперации. По данный опроса, данное желание заметно обходит все остальные новогодние просьбы. В исследовании указано, что 12% опрошенных попросили бы здоровья для себя и родственников, а также исполнения персональных желаний, среди которых новый телефон, автомобиль или квартиру.