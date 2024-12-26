49-летнего Педро Паскаля засняли полуобнаженным на публике

Голливудского актера Педро Паскаля засняли полуобнаженным на публике. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
49-летний Паскаль проводит праздничные каникулы вместе со своими близкими. Соучредитель бренда одежды LNA Clothing Лорен Александер выложила в личном блоге видео, где был запечатлен актер на пляже. Артист был одет в красные плавательные шорты, при этом он отказался от футболки. Он лежал и читал книгу.
Педро Паскаль — чилийско-американский актер. Артист стал известен благодаря роли Оберина Мартелла в четвертом сезоне фантастического сериала «Игра престолов» и Хавьера Пенья в криминальном сериале «Нарко». С 2019 года Паскаль играет главную роль в сериале «Мандалорец», также появился в этой роли в сериале «Книга Бобы Фетта». С 2023 года он играет Джоэла в драматическом сериале «Одни из нас».