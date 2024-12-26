Сын Бориса Щербакова опроверг слухи об отказе отца ставить кардиостимулятор

Сын народного артиста России Бориса Щербакова опроверг слухи о том, его отец отказывается устанавливать электрокардиостимулятор после выписки из больницы, а также о том, что у артиста якобы обнаружили отек спинного мозга.
«Он дома. Уже не знают, что придумать», — сказал Василий Щербаков в разговоре с aif.ru.
Ранее СМИ писали, что врачи настаивают на установке электрокардиостимулятора, но Борис Щербаков якобы отказывается. Издания утверждают, что у 75-летнего артиста выявили серьезные нарушения ритма сердца, а также якобы обнаружили отек спинного мозга в районе шеи, который может привести к параличу.
Сын артиста 24 декабря рассказал aif.ru, что его отца выписали из больницы.