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Сын Бориса Щербакова опроверг слухи об отказе отца ставить кардиостимулятор

СМИ сообщили о якобы нарушениях ритма сердца у актера
Борис Щербаков
Борис Щербаков

Сын народного артиста России Бориса Щербакова опроверг слухи о том, его отец отказывается устанавливать электрокардиостимулятор после выписки из больницы, а также о том, что у артиста якобы обнаружили отек спинного мозга.

«Он дома. Уже не знают, что придумать», — сказал Василий Щербаков в разговоре с aif.ru.

Ранее СМИ писали, что врачи настаивают на установке электрокардиостимулятора, но Борис Щербаков якобы отказывается. Издания утверждают, что у 75-летнего артиста выявили серьезные нарушения ритма сердца, а также якобы обнаружили отек спинного мозга в районе шеи, который может привести к параличу.

Сын артиста 24 декабря рассказал aif.ru, что его отца выписали из больницы.