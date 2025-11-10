В середине 90-х из-за напряженных отношений с отцом, который был его менеджером, Калкин взял паузу в кино. Однако в 2003 году повзрослевший артист вернулся на экраны в трагикомедии «Клубная мания». Хотя значимых ролей с тех пор актер не получал, ему все же удавалось удивить публику неожиданным появлением в музыкальных клипах и популярных сериалах, таких, как «Куколка» и «Американская история ужасов: Двойной сеанс». Кроме того, в 2012 году Калкин основал рок-группу The Pizza Underground, которая исполняла пародии на песни группы Velvet Underground.