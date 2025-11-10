«Один дома» — бесспорная классика семейного кино, которая давно стала неотъемлемой частью праздничного настроения миллионов зрителей. История маленького Кевина, которого оставили дома, и он вынужден защищаться от незадачливых грабителей, неизменно вызывает смех и трогает зрителей.
Спустя 35 лет после выхода фильма и его продолжения судьбы его звезд сложились по-разному. В этой статье расскажем, как изменилась жизнь и карьера актеров легендарной рождественской картины Криса Коламбуса.
Маколей Калкин
С ролью Кевина Маккалистера Маколей Калкин взлетел на вершину Голливуда в рекордно юном возрасте. Однако жизнь при свете софитов оказалась нелегкой. После первых двух лент франшизы «Один дома» и еще нескольких успешных проектов — «Моя девочка» и «Богатенький Ричи» — звездная слава Маколея быстро померкла.
В середине 90-х из-за напряженных отношений с отцом, который был его менеджером, Калкин взял паузу в кино. Однако в 2003 году повзрослевший артист вернулся на экраны в трагикомедии «Клубная мания». Хотя значимых ролей с тех пор актер не получал, ему все же удавалось удивить публику неожиданным появлением в музыкальных клипах и популярных сериалах, таких, как «Куколка» и «Американская история ужасов: Двойной сеанс». Кроме того, в 2012 году Калкин основал рок-группу The Pizza Underground, которая исполняла пародии на песни группы Velvet Underground.
В возрасте 17 лет Маколей женился на актрисе Рэйчел Майнер, но через два года брак распался. Затем он в течение восьми лет встречался с Милой Кунис. Сейчас спутница актера — Бренда Сонг, с которой Калкин воспитывает сына Дакоту, названного в честь сестры Маколея Дакоты Калкин, которая трагически скончалась в 2008 в результате автокатастрофы.
Накануне юбилея фильма Маколей Калкин вновь сыграл Кевина Маккаллистера в трогательном рекламном видео в честь 35-летия культовой рождественской комедии.
Киран Калкин
Младший брат Маколея тоже получил свою долю внимания после роли Фуллера Маккалистера, младшего кузена Кевина. Однако прорывной для него стала драма «Великан», где юный артист сыграл одну из главных партий. Его экранную мать в картине воплотила знаменитая Шэрон Стоун.
Киран продолжил сниматься и в комедиях, среди которых можно отметить «Скотт Пилигрим против всех» и «Муви 43». В последнее время Калкин стал особенно известен благодаря своему герою Роману Роя в драматическом сериале HBO «Наследники». За роль он получил премию Гильдии актеров США, «Эмми», а также «Золотой глобус».
В 2024 году Киран Калкин снялся в фильме Джесси Айзенберга «Настоящая боль». В комедийной драме актер сыграл одного из братьев, которые путешествуют по Польше, чтобы отдать дань памяти своей бабушке, пережившей Холокост. Именно эта роль принесла артисту множество престижных наград, включая «Золотой глобус» и «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. В этих номинациях Калкин обошел российского актера Юру Борисова.
Известно, что с 2013 года актер женат на американке Джаз Чартон. У пары двое детей: дочь Кинзи Су и сын Уайлдер Вулф. В начале ноября стало известно, что Калкин стал отцом в третий раз.
Девин Рэтрей
После успеха культового новогоднего фильма исполнитель роли старшего брата Кевина Базза Маккалистера продолжил сниматься, но его роли, как правило, были второстепенными. Девин Рэтрей появлялся в десятках проектов, включая популярные сериалы «Закон и порядок», «Сверхъестественное» и «Лучше звоните Солу». Одной из наиболее значимых работ стала его роль в комедийной драме Александра Пэйна «Небраска», номинированной на «Оскар». В 2021 году артист вернулся к образу Базза Маккалистера в ремейке «Один дома» с Арчи Йейтсом в главной роли.
В двадцатые Рэтрей оказался в центре скандала. В 2021 году его обвинили в домашнем насилии: по словам девушки, с которой встречался актер, Девин напал на нее. Это привело к судебному разбирательству, которое должно было начаться 22 января 2024 года, однако незадолго до этого Рэтрей попал в больницу, и заседание перенесли на февраль. Девин признал свою вину.
Джон Херд
Сыгравший Питера Маккалистера Джон Херд был одним из самых опытных актеров на съемочной площадке. Еще до дебюта на экране артист успел получить признание как драматический актер, выступая в театре. Среди наиболее знаковых его киноработ неонуар «Путь Каттера», комедийный триллер Мартина Скорсезе «После работы» и драма «Пробуждение» с Робертом Де Ниро и Робином Уильямсом. После комедий «Один дома» и «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» публика могла увидеть Херда в культовом «Клане Сопрано», за участие в котором актер был номинирован на «Эмми».
Джон был трижды женат. С первой женой, актрисой Марго Киддер, известной по роли Лоис Лейн в серии фильмов о Супермене, он провел в браке всего шесть дней. Второй брак с Шэрон Херд также завершился разводом, однако у пары родилось двое детей — Анника Роуз и Максвелл Джон. В третий раз актер женился в 2010 году на Лане Пичард, но спустя несколько месяцев и этим отношениям пришел конец.
Джон Херд скончался 21 июля 2017 года в возрасте 71 года. Причиной смерти стал сердечный приступ. Он был найден в своем номере гостиницы в Пало-Альто, Калифорния, где проходил восстановление после операции на спине. Хотя артист к тому моменту давно отошел от публичной жизни, его смерть шокировала фанатов.
Кэтрин О'Хара
Исполнительница роли мамы Кевина Маккалистера Кэтрин О’Хара — выдающаяся канадская актриса ирландского происхождения. Среди других заметных картин с ее участием — комедия Тима Бертона «Битлджус», киносказка «Лемони Сникет: 33 несчастья» и фэнтезийный ромком «Пенелопа». Кроме того, голосом Кэтрин говорят персонажи в «Франкенвини» и «Семейке Аддамс». Настоящим триумфом в карьере О’Хара стал сериал «Шиттс Крик», где она сыграла Мойру, эксцентричную мать семейства Роуз. За эту работу артистка была удостоена премий «Эмми» и «Золотой Глобус», а яркий и запоминающийся стиль Мойры Роуз стал культурным феноменом.
Осенью 2024 года состоялась премьера мультфильма «Дикий робот», и в нем О’Хара озвучила опоссума Шерстинку. Актриса также вернулась к своей роли в «Битлджус Битлджус», продолжении мрачной комедии Бертона.
Кэтрин О’Хара счастлива в браке с художником-постановщиком Бо Уэлшем, с которым они поженились в 1992 году. У пары двое сыновей — Мэттью и Люк.
Джо Пеши
К моменту выхода ленты в 1990 году Джо Пеши, сыгравший неудачливого грабителя Гарри Лайма, уже был настоящей звездой Голливуда. Начав карьеру в 1960-х, он получил известность благодаря картине Мартина Скорсезе «Бешеный бык», где сыграл брата главного героя в исполнении Роберта Де Ниро, за что был номинирован на «Оскар».
После спортивной драмы Пеши ждала череда успешных проектов, в частности: культовый гангстерский фильм Серджио Леоне «Однажды в Америке», криминальная драма «Славные парни», которая принесла ему «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, и «Казино», где актер выступил в качестве антагониста.
В 90-е Джо продолжил сниматься в криминальных и комедийных лентах, таких как серия боевиков «Смертельное оружие», где он воплотил забавного и болтливого Лео Гетса, и «Мой кузен Винни», который стал еще одной знаковой комедией в его карьере.
Несмотря на свои успехи и достижения, Пеши всегда старался держаться в стороне от голливудской суеты. В начале 2000-х он заявил о завершении актерской карьеры, чтобы сосредоточиться на музыке и личной жизни. Однако время от времени он возвращался на экраны. В 2019 году Джо снова примерил амплуа мафиози в драме Скорсезе «Ирландец», получив очередную номинацию на «Оскар» за роль Рассела Буфалино.
Помимо прочего, Джо еще и талантливый музыкант. Он записал несколько альбомов в жанре джаз и поп, включая альбом Vincent LaGuardia Gambini Sings Just for You (1998), названный в честь его персонажа из «Моего кузена Винни». В личной жизни Джо Пеши предпочитает уединение. Артист был женат на актрисе Клаудии Марте Харо, от которой у него есть дочь Тиффани. Однако после их развода в 1992 году Пеши редко обсуждает свои отношения и избегает публичности.
Дэниел Стерн
Марв Мерчантс, всегда готовый к нелепым выходкам и глупым решениям, гармонично дополнил более хитроумного напарника Гарри в исполнении Джо Пеши. Сцены, где Марв сталкивается с изобретательными ловушками Кевина, давно вошли в классику комедийного жанра. После успеха картины «Один дома» Дэниел Стерн продолжил сниматься. Среди его заметных работ — ведущие роли в комедиях «Городские пижоны» и «Измученные походом».
Добавим, что Стерн проявил себя не только как актер, но и как режиссер. Он снял несколько эпизодов сериала «Чудесные годы», где также озвучивал рассказчика — взрослую версию главного героя, и сериала «Манхэттен».
Кроме работы в кино и на телевидении, Дэниел увлекается искусством. Он занимается скульптурой, а его произведения выставляются в галереях по всей Америке. Артист уже более 40 лет женат на Лоре Мэйттос, у пары трое детей, а старший сын Генри Стерн является членом сената США в Калифорнии.