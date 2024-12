Помимо прочего, Джо еще и талантливый музыкант. Он записал несколько альбомов в жанре джаз и поп, включая альбом Vincent LaGuardia Gambini Sings Just for You (1998), названный в честь его персонажа из «Моего кузена Винни». В личной жизни Джо Пеши предпочитает уединение. Артист был женат на актрисе Клаудии Марте Харо, от которой у него есть дочь Тиффани. Однако после их развода в 1992 году Пеши редко обсуждает свои отношения и избегает публичности.