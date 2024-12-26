58-летняя Холли Берри показала фигуру в купальнике с декольте

Голливудская актриса Холли Берри продемонстрировала фигуру в купальнике. Знаменитость разместила фото в соцсети.
58-летняя Берри позировала в черном слитном купальнике с декольте, который дополнила соломенной шляпой. Актриса была запечатлена с распущенными волосами. Сейчас знаменитость проводит праздничные каникулы вместе со своим возлюбленным Ван Хантом в тропиках.
«Я не могу решить, хочу ли я быть непослушной или правильной в это Рождество, но я очень хорошо провожу время. Счастливого Рождества всем!» — подписала фото артистка.
В августе Холли Берри посетила премьеру фильма «Союз» в Нью-Йорке. Артистка вышла в свет в черном прозрачном платье, украшенном кружевом. При этом знаменитость не стала надевать бюстгальтер. Холли Берри дополнила образ серьгами, несколькими кольцами и туфлями на каблуках.
Ранее Холли Берри вышла в свет в платье, в котором получила «Оскар» 22 года назад.