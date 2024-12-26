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Пересильд сравнила съемки в Казахстане с полетом в космос

Актриса назвала съемки в фильме «Финист. Первый богатырь» сложными

Актриса Юлия Пересильд призналась в беседе с teleprogramma.org, что столкнулась с тяжелыми условиями на съемках фильма «Финист. Первый богатырь».

Пересильд снималась в Казахстане. Она отметила, что актеру необходимо хорошее состояние здоровья для работы в дикой местности.

«Как только ты снимаешь на природе, а в Казахстане есть и поющие барханы, и лес, и горы, это и опасно, и по погодным условиям сложно, и в первую очередь требует очень хорошего здоровья артиста. Понимаете, это как слетать в космос», — поделилась артистка.

Пересильд стала наиболее известна по фильму «Вызов». Картина снята на борту Международной космической станции (МКС). Пересильд побывала в космосе вместе с режиссером Климом Шипенко. Они вернулись на Землю после 12 дней съемок фильма.

Пересильд рассказывала, что многие актрисы выбыли из проб именно на этапе подготовки к полету. Дублером артистки стала Алена Мордвина, которая также проходила подготовку на протяжении трех месяцев.

Ранее Пересильд в изумрудном платье с декольте презентовала «Финист. Первый богатырь».