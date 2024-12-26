Пересильд сравнила съемки в Казахстане с полетом в космос

«Как только ты снимаешь на природе, а в Казахстане есть и поющие барханы, и лес, и горы, это и опасно, и по погодным условиям сложно, и в первую очередь требует очень хорошего здоровья артиста. Понимаете, это как слетать в космос», — поделилась артистка.