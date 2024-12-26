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42-летняя Светлана Устинова впервые стала мамой

Актриса Светлана Устинова впервые стала мамой
42-летняя Светлана Устинова впервые стала мамой
42-летняя Светлана Устинова впервые стала мамойИсточник: www_gazeta_ru

Актриса Светлана Устинова впервые стала мамой. Об этом артистка рассказала в соцсети.

42-летняя Устинова опубликовала кадр, сделанный во время ее беременности. На снимке актриса позировала в облегающем макси-платье, подчеркнувшем округлившийся живот.

«Спасибо, 2024-й», — подписала пост знаменитость.

Продюсер Илья Стюарт, с которым Светлана Устинова состоит в браке семь лет, выложил фото, где позировал вместе с ребенком. Малыш был отвернут от камеры. Пол и имя первенца не раскрываются.

Светлана Устинова и Илья Стюарт начали встречаться в 2013 году. Продюсер младше актрисы на 5 лет. В июне 2017 года влюбленные сыграли свадьбу. Сейчас супруги живут за границей.

До этого Светлана Устинова состояла в браке с режиссером Марком Горобцом. Накануне он сыграл свадьбу с 18-летней возлюбленной, начинающей актрисой Александриной Олексюк. Артистка Агата Муцениеце, которая была на мероприятии, опубликовала видео в соцсети. Александрина была запечатлена в белом коротком платье-бюстье, которое дополнила длинной фатой и туфлями на каблуках. Марк Горобец предпочел для торжества черный брючный костюм, рубашку и туфли.