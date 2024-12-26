42-летняя Светлана Устинова впервые стала мамой

До этого Светлана Устинова состояла в браке с режиссером Марком Горобцом. Накануне он сыграл свадьбу с 18-летней возлюбленной, начинающей актрисой Александриной Олексюк. Артистка Агата Муцениеце, которая была на мероприятии, опубликовала видео в соцсети. Александрина была запечатлена в белом коротком платье-бюстье, которое дополнила длинной фатой и туфлями на каблуках. Марк Горобец предпочел для торжества черный брючный костюм, рубашку и туфли.