Мишустин поздравил с юбилеем Евгению Добровольскую

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с юбилеем актрису театра и кино, народную артистку России Евгению Добровольскую, отметив ее мастерство перевоплощения.
«Долгие годы вы преданно служите в легендарном МХТ, снимаетесь в фильмах. В совершенстве владея мастерством перевоплощения, вы создали целую галерею разноплановых образов, каждый из которых наделили неординарным характером, женственностью и душевной теплотой», — говорится в поздравлении председателя правительства, опубликованном на сайте кабмина.
Мишустин добавил, что Добровольская пользуется заслуженным авторитетом в профессиональном сообществе, признанием и искренней любовью многочисленных поклонников.
«От всей души желаю вам крепкого здоровья, дальнейших успехов и удачи во всех начинаниях», — заключил премьер.
Евгения Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве. В 1987 году окончила ГИТИС, где училась на курсе Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова, и начала служить в МХАТ им. М. Горького, в 1989—1990 гг. — в Театре Табакова и «Современнике-2». В 1991 г. актриса пришла в МХТ имени Чехова. На сцене в Камергерском переулке она исполнила множество ролей в постановках Олега Ефремова, Кшиштофа Занусси, Адольфа Шапиро, Евгения Каменьковича, Кирилла Серебренникова.