Уехавший из России актер Бурковский опубликовал фото с женой и детьми

Супруги состоят в браке 16 лет. У них двое детей: пара воспитывает 13-летнего сына Максима и 11-летнюю дочь Алису. Актер неоднократно говорил в интервью, что семья для него всегда была и остается на первом месте и практически все свободное время он посвящает любимым людям.