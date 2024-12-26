Уехавший из России актер Бурковский опубликовал фото с женой и детьми

Уехавший из России актер Андрей Бурковский отпраздновал католическое Рождество с семьей. Он опубликовал в соцсетях редкое фото с женой и повзрослевшими детьми.
«Счастливого Рождества и счастливой Хануки. Люблю свою семью», — написал артист.
В конце 2022 года шоумен улетел с супругой и детьми в США, они жили в Лос-Анджелесе. А в сентябре 2024 года Ольга Бурковская сообщила в личном блоге о переезде. Жена актера призналась подписчикам, что теперь они обосновались в городе ее мечты — Нью-Йорке.
Супруги состоят в браке 16 лет. У них двое детей: пара воспитывает 13-летнего сына Максима и 11-летнюю дочь Алису. Актер неоднократно говорил в интервью, что семья для него всегда была и остается на первом месте и практически все свободное время он посвящает любимым людям.
В 2023 году мать актера заявила, что сын вернется в Россию после обучения за границей. По словам Людмилы Бурковской, Андрей «ни одной копейки» не заработал в Америке. Актер позже отметил, что его рассмешило интервью матери, и анонсировал первый спектакль со своим участием на Бродвее.