Звезда «Слова пацана» объяснила феноменальность Юры Борисова

«Реквизитор поставил стакан, положи хлеб. Была зима. Юра стоит, берет снег и бросает на хлеб. Все на него смотрят. Он говорит: “Ну чего? Снег шел, должно припорошить и хлеб тоже”. Все такие: “Вау”. Человек просто на 120−150% включен в то, что он делает. И это видно. За это его и любят», — рассказала артистка.