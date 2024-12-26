День рождения мэтра отечественного экрана совпал с подготовкой к новогодним праздникам, и мы решили вспомнить сказки, в которых Михаил Боярский сыграл и поучаствовал как актер дубляжа. От драйвовых и рок-н-рольных до трогательных и серьезных — все они учат верить в чудеса.
«Летучий корабль», Ваня
Михаил Боярский подарил свой голос главному герою мультипликационного мюзикла «Летучий корабль» трубочисту Ване. Герой мечтает о простом человеческом счастье и царевне Забаве. Однако сама она стремится к свободе от навязанных правил — батюшка-царь хочет выдать ее по расчету, то есть за Полкана. Жадный боярин хитер и коварен, но у него все равно не выходит завладеть волшебным кораблем, который построил Иван.
Благодаря доброте, уму и поддержке верных друзей влюбленные преодолевают испытания. И все это в сопровождении культовых шлягеров на музыку Максима Дунаевского и слова Юрия Энтина — «Песня Водяного», «Частушки Бабок Ежек» и других. Михаилу Боярскому в легендарном мультфильме принадлежит партия в «Песне о мечте», которую иногда называют по строчке из рефрена «Ах, если бы сбылась моя мечта».
«Голубой щенок», пират
Глубокая притча о доброте, принятии и справедливости — одна из самых любимых музыкальных пластинок советских мальчиков и девочек. Мультфильм создан по мотивам венгерской книги Дюлы Урбана «Щенок, с которым никто не дружил» и рассказывает о герое, который стал изгоем только потому, что у него необычный цвет шерсти. Однажды щенок попадает в плен к пирату. Но судьба необычного пса тронула Доброго Моряка, и смельчак бросается в погоню за пленником.
Изначально все песни для мультфильма «Голубой щенок» должен был исполнять Виктор Чистяков — талантливый пародист, виртуозно менявший голос. Однако в возрасте 28 лет артист трагически погиб в авиакатастрофе. После этого было решено пригласить в проект нескольких поющих актеров. Михаил Боярский был выбран для озвучивания Злого Пирата. Уникальный голос и экспрессия артиста помогли ему вписаться в образ.
«Как приручить дракона», Плевака
Могучие викинги с острова Олух уже много поколений ведут беспощадную войну с драконами. Юный сын вождя Иккинг вскоре должен взять бразды правления в свои руки. Во время очередного налета драконов на деревню герой, проявив смекалку, сбивает одного из них. Позже Иккинг выслеживает раненого зверя в лесу, но он оказывается совсем не таким свирепым чудовищем, каким его описывали древние легенды. Ночная Фурия получает прозвище Беззубик.
В русской версии мультфильма DreamWorks Animation «Как приручить дракона» Михаил Боярский озвучил кузнеца Плеваку — правую руку вождя. Сам актер отзывался о своем персонаже с теплотой, отмечая, что Плевака — приятный, пусть и слегка глуповатый, но обаятельный герой с отличным чувством юмора. Боярский тщательно подбирал голос, тембр и характер для своего викинга: в битвах с драконами он потерял руку и ногу, и Михаил Сергеевич старался передать эмоции так, чтобы и дети, и взрослые услышали голос бесстрашного воина, но который не утратил добрый и веселый нрав.
«Новогодние приключения Маши и Вити», Кот Матвей
Дед Мороз рассказывает двум отважным школьникам, что его внучку Снегурочку похитил Кощей. Не раздумывая, ребята отправляются в самое логово нечистого. На их пути появляется вокально-инструментальный ансамбль «Дикие гитары», в состав которого входят Баба-яга, Леший и Кот Матвей. ВИА «жарят» такой рок, что даже Deep Purple могли бы позавидовать.
Считается, что именно лента «Новогодние приключение Маши и Вити» сделала Михаила Сергеевича знаменитым на весь Советский Союз. Роль Кота Матвея изначально предлагали актеру Алексею Смирнову, но тот отказался. Тогда режиссер Игорь Усов прислушался к совету и пригласил Боярского, потому что он музыкант и у него усы.
В интервью Михаил Боярский вспоминал, что на съемочной площадке царила почти семейная атмосфера. С актрисой Валентиной Кособуцкой, которая сыграла Бабу-ягу, он учился, «Леший» Георгий Штиль был лучшим другом брата артиста, а роль Кощея вообще досталась его дяде — Николаю Боярскому. Кстати, во время съемок Михаил однажды оговорился и назвал Кощея дядей, но этот момент решили оставить.
«Мама», Волк
Еще одна «рок-н-рольная» роль в карьере Боярского. В фиолетовом парике, эффектный и экстравагантный, он полностью вжился в образ коварного, но обаятельного Волка. Актер вспоминал, что съемки были непростыми: по ночам приходилось учить тексты на незнакомых языках, чтобы успевать к утренним дублям.
Так как «Мама» с Людмилой Гурченко был международным проектом, было снято несколько версий. Впоследствии все партии были переозвучены, но Боярский был единственным, кто в кадре поет своим голосом. Примечательно, что в англоязычной версии мюзикл получил название Rock’n’Roll Wolf.
«Иван Царевич и Серый Волк», Кот
И снова история любви между Ваней и царской дочкой. Но на этот раз Иван — не трубочист, а пожарный. Следуя за мечтой, герой оказывается в Тридевятом государстве, где правит своенравный царь. Он мечтает выдать дочь за министра, но Василиса категорически против. В порыве гнева государь клянется, что тогда на царевне женится первый встречный, то есть Иван. Но царевна сама влюбляется в странника.
В анимационной комедии-сказке «Иван Царевич и Серый Волк», шестая часть которой выходит 26 декабря 2024 года, Боярский озвучил Кота Ученого, который помогает героям своими мудрыми советами. Учитывая неподражаемый и легко узнаваемый голос актера, создатели мультфильма не могли не дать его персонажу возможность исполнить в финале песню. Внешность Кота, кстати, тоже отсылает к образу артиста — усы давно уже стали визитной карточкой Михаила Сергеевича.
«Как Иванушка-дурачок за чудом ходил», конокрад
Иванушка (Олег Даль) и Настенька (Елена Проклова) любят друг друга, но их счастью мешает отец девушки — богатый и властный купец. Не желая видеть в зятьях простого парня, он поручает злой волшебнице избавиться от Иванушки. Волшебница жалеет юношу, но купцу сообщает о его гибели. Несчастная Настенька случайно подслушивает разговор и падает без чувств. Вернуть ее к жизни может только чудо. Ради спасения любимой главный герой и отправляется в опасное путешествие.
В доброй семейной сказке «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» Михаил Боярский сыграл конокрада Федю. Жулик решает завладеть лошадью Ивана и придумывает трогательную историю о несчастной любви и проклятии, которое якобы превратило его в коня. Доверчивый и добрый парень верит Федору и отдает ему последние деньги. Но в конокраде просыпается совесть, и он возвращает все обратно. Несмотря на небольшую роль, образ раскаявшегося авантюриста в исполнении Боярского врезается в память.
«Пеппи Длинныйчулок», капитан Эфраим
Веселая проказница Пеппи прибывает в небольшой приморский городок в полном одиночестве. С ней только лошадь и сундук с сокровищами. За девочкой начинают охоту местные жулики и строгие дамы, которые хотят перевоспитать непоседливое дитя.
Капитан Эфраим в исполнении Михаила Боярского появляется в финале «Пеппи Длинныйчулок». Одна из самых ярких сцен — спасение дочери, которую должны были снимать в ледяной воде поздней осенью. Подготовка затянулась, актер промерз до костей, но, пересилив себя, прыгнул в море. По словам Боярского, было настолько холодно, что казалось, будто его обжигал кипяток.
Актер с трудом доплыл до Пеппи и поспешил обратно на берег. Однако режиссер Маргарита Микаэлян заявила, что артист испортил всю картину и сыграл неестественно и некрасиво. Михаил Сергеевич критике не внял, поэтому именно этот дубль вошел в телефильм, экранизацию повести Астрид Линдгрен.