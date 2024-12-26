И снова история любви между Ваней и царской дочкой. Но на этот раз Иван — не трубочист, а пожарный. Следуя за мечтой, герой оказывается в Тридевятом государстве, где правит своенравный царь. Он мечтает выдать дочь за министра, но Василиса категорически против. В порыве гнева государь клянется, что тогда на царевне женится первый встречный, то есть Иван. Но царевна сама влюбляется в странника.