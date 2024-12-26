Лукашенко поздравил Боярского с юбилеем

Михаил Боярский родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). С 1972 по 1986 год был актером Ленинградского театра им. Ленсовета (сейчас — Санкт-Петербургский государственный академический театр им. Ленсовета). В общей сложности он снялся в более чем 60 фильмах и сериалах, среди них: «Сватовство гусара», «Гардемарины, вперед!», «Собака на сене», «Тарас Бульба». Наиболее популярной ролью Михаила Боярского стал д’Артаньян в музыкальном телефильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д’Артаньян и три мушкетера». Боярский также известен как певец.