Режиссер первого «Дедпула» раскрыл свой гонорар за фильм: «Не очень выгодно»

По словам режиссера, агент отговаривал его от работы над проектом. Он объяснял это тем, что за съемки одного эпизода сериала The Walking Dead постановщик сможет заработает больше. Тем не менее Миллер не жалеет о своем согласии на работу с Райаном Рейнольдсом.