Режиссеры и критики назвали лучшие предновогодние фильмы

24 предновогодние картины были выбраны 24 кинокритиками, журналистами, сценаристами и режиссерами. В список в итоге попали такие культовые фильмы, как «Реальная любовь» и «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», а также неожиданные и эксцентричные варианты. Например, хоррор «Ты лучше смотри в оба», который в рейтинг добавил «король трэша» — режиссер Джон Уотерс. Или драма «Безмолвный партнер», которую в канун праздников предлагает посмотреть режиссер Питер Стрикленд.